«الياثوم».. مسرحية تجسد الصراع بين الإنس والجن

الصراع بين الإنس والجن موضوع درامي مطروق، وحين يتمّ تجسيده على خشبة المسرح، وفق حكاية ما، فإنّ الأهم هو الاشتغال على الأفكار بطريقة لا تلغي الحداثة والأسئلة المعاصرة، على تنوّعها، وتستجيب لرغبة المتلقي بالخروج من الإطار التقليدي نحو الثراء الفكري والجمالي في طريقة التناول والإخراج. وفي مسرحية «الياثوم» التي قُدّمت ضمن عروض النسخة الـ 31 من أيام الشارقة المسرحية، كان المخرج حمد عبدالرزاق «مسرح بني ياس»، يستوحي قصة الراحل سالم الحتاوي، كقصة موجودة في التراث الشعبي الإماراتي، في تلبّس الجن للإنسان أو عشقه ومحاولات الانفكاك المستمرة منه. تدور حكاية العرض حول عائلة تقوم بنزهة في البر، وتتكون من صقر، الجنية «رؤية»، وأم صقر «موزة»، والعم ظاعن، والابنة عوشة، وحسون، الذي يقوم باستعراض عضلاته في حربه مع الجن، كما يقوم صقر بقتل قط أسود في الجوار هو زوج الجنية الشريرة «رؤية»، التي تنتقم لذلك باختطاف خطيبته عوشة، وفي السياق تتصاعد الأحداث بمحاولات تهدئة الجنية وإنقاذ عوشة وقراءة القرآن لطرد الجن. جاءت المسرحية لتخرج قليلاً من إطار الواقعية والتناول التقليدي للعرض، حيث تمّ الاشتغال على الديكور بأدوات عصرية، مثل «البروجكترات» والرقصات التعبيرية واستخدام الأسلوب الدائري على المسرح في الحركة من بيت الجنية إلى طوى الخرائب، كما كان هناك اشتغال على صوت الجنيّة وهيئتها وحركتها في العمل، الذي كان تناوله سابقاً المخرج الإماراتي أحمد الأنصاري بطريقة واقعية في الأزياء والرؤية الإخراجية. وفي الندوة التطبيقية الخاصة بالعرض، أشار المتحدثون إلى استلهام العمل للتراث واجتهاده في الديكور والإضاءة، بالرغم من بقاء الأسلوب التقليدي في تناول النصّ حاضراً في فكرة تراثية هي فكرة الصراع بين الإنس والجن.