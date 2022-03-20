ملتقى «الأيام».. يرفع شعار «المسرح ضد اليأس»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تواصل ملتقى أيام الشارقة المسرحية في يومه الثاني بندوة شارك فيها د. كمال الشيحاوي من تونس، ود.عمر الرويضي من المغرب، بإدارة المسرحي الإماراتي عبدالله راشد. وفي ورقته «المسرح ضدّ اليأس» أكّد د. الشيحاوي أهميّة الجمهور في تلقي المسرح والتفاعل معه ومع طاقاته الأدائيّة والتمثيلية والإخراجيّة، باعتباره فنّاً إنسانيّاً بامتياز، وعرض الشيحاوي لمسرح الفرجة والمسرح التفاعلي، وأنماط كسر الجدار الرابع بين المسرح والجمهور كـ«نزعة بريختية» للمزيد من الاستفزاز والمشاركة في حالة الجدل الدرامي بمختلف الأبعاد الإنسانيّة والإيديولوجيّة. وقال إنّ جائحة «كورونا» ألغت عنصر الجمهور مؤقتاً في الأعمال المسرحيّة، كعنصر رئيسي في عروض حيّة اعتادها الحضور، فكان الشعور العام والتخصص بالأسى لغياب هذا العنصر الأصيل، وهو ما بدا واضحاً على جميع العاملين في المسرح والمتلقين له أو المتعاملين معه. كما تحدث الشيحاوي عن أهمية المسرح في ما يحمله من قيم، فلم يكن مجرد فرجة ممتعة خالصة، عارضاً لأفكار أرسطو والأهداف الإنسانية لفن الدراما في الاستهداف الأخلاقي والنفسي والاجتماعي والسياسي للإنسان، ليقوم بدوره الصحيح، وما ارتبط بعد ذلك بالمسرح من أفكار فلسفية ومسؤوليات نحو تحقيق مبدأ المواطنة والأهداف الإنسانيّة النبيلة عن طريق الإبداع. كما ناقش دور المسرح العربي وتأثره بتقاليد المسرح الأوروبي، في قضايا النضال الوطني الثقافي والحضاري ضد المستعمر، واهتمام النخبة العربية بذلك، لينتقل إلى كونه فعلاً جماهيرياً يؤمن به الشباب، ويكون له دوره بعد مرحلة الاستقلال في خدمة الأوطان والدفاع عن مبادئها ومنطلقاتها، كمشروع تنويري وتحديثي للمجتمعات. وقال الشيحاوي، إنّ المسرح فن راقٍ يسهم في إزالة بعض الموانع ويحسّن من نمط العيش ونسيان ضغوطات الحياة وتجاوزها، كمغامرة جماعية تساعد على الاستقرار في معرفة الذات الإنسانية وأهميتها، وتناول طرق جديدة للقيام بالأشياء. من جهته، تحدث د.عمر الرويضي عن المسرح، باعتباره حلماً لاستشراف المستقبل، معتبراً هذا الفنّ علاجاً نفسياً منذ أرسطو، فهو يقوم على تحليل الشخصيّات ويلجأ إلى الدراما النفسيّة التي طوّرها الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو(1889 - 1974)، في عمل المرضى على مشاكلهم الذاتية، من خلال التمثلات الدراماتيكية لنزاعاتهم، والتقائهم أشخاصاً يشكلون جزءاً من اهتماماتهم الداخلية، حول مواضيع التفكير والشعور، في تناول مستقبل محتم ليقول ما لا نستطيع قوله في وقت معيّن أو نصرح به، وعلى هذا فالمسرح وسيلة علاج ناجعة، ذاتية وجماعية، من خلال هذا المنظور.