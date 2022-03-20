«العويس الثقافية» تنظم معرض «ديالوج» الفني

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع مجموعة سولانا للفنون، معرضاً فنياً جماعياً بعنوان «ديالوج» يوم 23 مارس الجاري، في قاعة المعارض الكبرى بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. يشارك في المعرض 28 فناناً ينتمون إلى مدارس فنية عديدة ويقدمون أعمالاً مختلفة الخامات والفلسفات بقالب جمالي معاصر، ويُعد هذا المعرض الجماعي الكبير واحداً من أبرز الأحداث التشكيلية التي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. يشارك في معرض ديالوج كل من: عسران عبد الفتاح وراني ميلاد وبتول جعفري ومحمود صفوت وسمر كامل وأسماء المنجي وعمرو عبد العزيز وضياء علام وعبير عيسى آدم ومنى محمد الجبالي وجيهان فوزي وطاهر عبد العظيم وعواطف صلاح وزينب يحيى العزازي ويسرا وهبة وسلمى البنا وزينب سلامة ودينا ختعن وسمر حسين وياسمين محمد ومحمد حسين وسلوى سعيد وسامية صالح وبيترا كالتنباخ وعلياء مدحت وإسراء رمضان وهند راشد وسارة شوشان. كما تُقام على هامش المعرض ندوة فنية بعنوان «التشكيل المصري المعاصر في نصف قرن»، يشارك فيها كل من الدكتور خالد مصطفى رئيس قسم الجرافيك في كلية الفنون في جامعة أسيوط وقسم الجرافيك في جامعة عجمان، والدكتورة زينب سلامة أستاذة النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والأستاذة منى الجبالي رئيس قسم الفنون التشكيلية والأنشطة الطلابية بجامعة عجمان. من خلال هذه الأعمال تقدم مؤسسة سلطان بن علي العويس بالتعاون مع مجموعة سولانا للفنون، جماليات بصرية تضعنا أمام مشهد من مشاهد الفن العربي، وتحديداً التجربة المصرية المعاصرة بكل تنوعها وأطيافها، وتأخذنا إلى عوالم من الدفء والسحر والجمال.