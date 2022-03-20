اليوم 08:55
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
ثقافة
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية مروان محاسني
مروان محاسني (أرشيفية)
20 مارس 2022 18:18

توفي صباح الأحد عن 96 عاماً رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق الدكتور مروان محاسني الذي يعتبر أحد أبرز أعلام الثقافة في سوريا. ووصف أقدم مجمع للغة العربية في العالم العربي وفاة رئيسه منذ عام 2008 مروان محاسني بأنها «خسارة كبيرة على مختلف الصعد وطنيًّا وقوميًّا وإنسانيًّا»، بحسب ما جاء على موقعه الرسمي. ورأى الباحث التاريخي والمؤلف مروان مبيّض أن الراحل «آخر الكبار، مقاماً وعِلماً ورقيّاً»، مشيراً إلى أن محاسني المولود في العاصمة السورية عام 1926 هو «ابن دمشق البار». وشغل الراحل الحائز درجة الدكتوراه في الطب البشري من جامعة دمشق وإجازة في اللغة العربية عشرات المناصب الطبية والثقافية، كان آخرها ترؤسه المجمع، وألف وشارك في تأليف عشرات الكتب والدراسات والمخطوطات. وتأسس مجمع دمشق عام 1919 في عهد حكومة الملك فيصل، وكان يُعرف بالشعبة الأولى للترجمة والتأليف، واتخذ لنفسه أهدافاً منها النظر في إصلاح اللغة، ووضْع ألفاظ للمستحدثات العصرية والتنشيط على التأليف والتعريب.

المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©