«الناشرين الإماراتيين».. مشاركة ثرية بـ«بولونيا الدولي لكتاب الطفل»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت «جمعية الناشرين الإماراتيين» عن برنامج مشاركتها في فعاليات «معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل»، الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف دورته الـ 59، في الفترة من 21 إلى 24 مارس الجاري، حيث تتطلع الجمعية لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بين الناشرين الإماراتيين وقطاع صناعة الكتاب الأوروبي.

تشارك الجمعية في جناح الشارقة ضيف شرف المعرض في القاعة 29، حيث تنظم جلستين نقاشيتين لتناول أبرز قضايا قطاع كتاب الطفل، إذ تقام الجلسة الأولى بعنوان «تغير التوجهات في قطاع النشر: مناقشة المخاوف من استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع النشر» يوم 21 مارس، لتسليط الضوء على المخاوف من التوجه الإلكتروني على السبل التي تساعد الناشرين على تبني الابتكارات الرقمية واستخدامها في أعمالهم.

وتعقد الجمعية الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «حان وقت قراءة قصة: عملية صناعة كتب الأطفال» يوم 22 مارس الجاري، وتجمع عدداً من الخبراء لمناقشة المجالات الأساسيّة لنشر كتاب الطفل، وتشمل اختيار المحتوى المناسب لكل فئة عمريّة، والقضايا القانونيّة التي تتعلق بحقوق النشر والنسخ والترجمة.

كما تشارك الجمعية بجناح خاص في القسم المخصص لمبادرة «بولونيا بوك بلاس» في المعرض، ما يمنح الناشرين المشاركين ضمن جناح الجمعية فرصة عقد لقاءات مع الناشرين الإيطاليين والعالميين، بغرض تبادل التجارب وبحث سبل التعاون المشترك.

ووجه علي عبيد بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، دعوة مفتوحة لأكثر من 200 ناشر من 85 دولة من المتوقع مشاركتهم في دورة العام الجاري من المعرض، قال فيها: «الشارقة وجهة ثقافية توفر فرصاً ثمينة للعاملين في قطاع النشر من الشركات والناشرين والكتّاب والرسامين، حيث تحرص كافة الجهات الثقافية المختلفة في الإمارة على العمل تماشياً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، لبناء مجتمع المعرفة».

وأضاف: «يُعد معرض بولونيا لكتاب الطفل، فرصة لدعم تجربة الناشر المحلي، وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبرات جديدة في عالم صناعة الكتاب».