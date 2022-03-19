«سجن القردان».. خديعة الحريّة

إبراهيم الملا (الشارقة)

ضمن ديكور مُختَزَل وإيحائي تترجمه التماعات القضبان وسط ظلمة حالكة ومهيمنة على فضاءات الخشبة، يقدم لنا عرض «سجن القردان» للمخرج عبدالرحمن الملا، والكاتب علي جمال، تداعيات متأرجحة بين وهم «الحرية» كخديعة ناعمة، وبين «التقييد» كحالة ملموسة وخشنة، بدا هذا التأرجح بين السجن الحقيقي والآخر المتخيّل، حيث المساحة الخصبة التي عمل النص على استحضار تناقضاته وتوتراته وكوميديته السوداوية كذلك، كما سعت الرؤية الإخراجية إلى توزيع مناخاته السردية والمشهدية ضمن معالجات انحازت تارة للتجريب البصري، وتارة أخرى للواقعية المُلزمة التي فرضتها الحوارات، وفرضها كذلك الحيّز الأدائي للشخصيات.

عرض «سجن القردان» من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، وحظي بإقبال جماهيري متميز في ثاني أيام مهرجان الشارقة المسرحي، وهو ضمن العروض المتنافسة في الجوائز الكبرى للمهرجان، ولعلّ الصفة التي غلبت على العرض وجعلته تحت مجهر المتابعين لعروض أيام الشارقة المسرحية، هي توافر عوامل عدة جاذبة في أركانه الأساسية، من نخبة نجوم على رأسهم جمال السميطي، وعلي جمال، وعبدالرحمن الملا في مجالي الإخراج والكتابة.

تتناول مسرحية «سجن القردان» قصة عامليْن في أحد السجون المسماة بسجن «الراحة»، حيث أدى خلوّ الزنازين من المجرمين والخارجين عن القانون، إلى خلق حالة من الفراغ المريب، وتلافياً لهذا المأزق المادي والمعنوي يقوم آمر السجن بالضغط على الحارس المساعد له، كي يبتكر حلولاً تُعيد إشغال المكان الخاوي حولهما، حيث يستعين الحارس المساعد ببعض الشحاذين المفترشين للطرقات الخارجية، ويستغل أوضاعهم البائسة فيغريهم بالطعام والدفء والمكافأة المالية ليؤدوا دور المساجين لمدة محدودة، تنتهي بعد مغادرة المفتش المكلّف من قبل الوالي لمعاينة السجون في بلده، والتعرف على أحوال المساجين والظروف المحيطة بهم.

ولكن يقرر آمر السجن التخلص منهم بوضع السم في طعامهم، ولكن قبل وصول الوليمة المسمومة بلحظات، يأتي الوالي ومعه المفتش إلى السجن، ويقرران مشاركة السجناء طعامهم، ولكن المساعد بدلاً من وضع السم قام بوضع خلطة (القردان) وهي خلطة تؤدي إلى السكر والهلوسة، الأمر الذي يضع الجميع وسط دوامة مربكة من الاعترافات الذاتية، الكاشفة للخديعة الكبرى داخل وخارج السجن، فتتساقط تدريجياً أوراق المثالية المزعومة، وتظهر الحقائق العارية، وتتبيّن النوايا المُظَلَلة، والأنانية القصوى، والجشع الذاتي لدى الجميع.

تسدل ستارة المشهد الختامي للعرض على الوهم المكثف للحرية وسط الزنازين المرئية والأخرى الافتراضية، وتتجلى مقولة العرض في أن سجن الأفكار أقسى وأمرّ من سجن الأجساد.