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ثقافة
«إكسبو» يعيد اكتشاف الثقافة البولندية
«إكسبو» يعيد اكتشاف الثقافة البولندية
19 مارس 2022 22:01

دبي ( وام)
أعاد «إكسبو 2020 دبي» اكتشاف الثقافة البولندية من خلال معرض الثقافة الثالث، الذي نظمه الجناح البولندي، وأخذ الزوار في رحلة في حياة وأعمال الرحالة البولندي فاتسواف سيفيرين رزيفوسكي، بفضل مبدعي «Science Now» و«Stellar Fireworks»، وبمساهمة من وزارة الشؤون الخارجية البولندية، والذي استقطب حتى الآن أكثر من 110 آلاف زائر. 

تعرف زوار المعرض - الذي تم تنظيمه بالتعاون مع معهد أدم ميتسكيافيتش - على كتابات الرحالة البولندي حول تاريخ شبه الجزيرة العربية والثقافة البدوية، فضلاً عن اهتمامه بالخيول العربية الأصيلة والطبيعة وفن العمارة والموسيقى وجذبت الخريطة الكنتورية لشبه الجزيرة العربية، في المعرض والتي تُظهِر بشكل رمزي رحلة الرحالة البولندي انتباه الزوار، حيث يمتد محور طريق زيارة معالم المعرض على طول خريطة شبه الجزيرة العربية المثبتة على الأرض في أماكن مختارة، والتي تم تركيب عروض عمودية من الرسوم التوضيحية مع أيقونات تناقش وجهاً معيناً لشخصية رزيفوسكي. 

وعلى الجانب الأيمن من مدخل الجناح إلى مساحة العرض، توجد خريطة تاريخية لجمهورية بولندا من الحقبة التي سبقت تقسيمها الأول، وتم تحديد الأماكن المتعلقة بحياة رزيفوسكي عليها.
وقالت باربرا سخابوفسكا مديرة معهد أدم ميتسكيافيتش، إن قصة رزيفوسكي عبارة عن سجل لمغامرات السفر عبر الشرق الأوسط لكبير الرحالة البولنديين الأوائل، الذي كان مروجاً لبولندا في العالم العربي من ناحية ومروجاً للعالم العربي في بولندا من ناحية أخرى. 

وأكدت باربرا أن «إكسبو 2020 دبي» يعد أكبر حدث ترويجي واقتصادي في العالم، مشيرة إلى أن بولندا استغلت الأشهر الستة لفترة الحدث الدولي الكبير في تنظيم أكثر من 1000 فعالية تجارية وثقافية وعلمية وترويجية.

بولندا
الثقافة
إكسبو 2020 دبي
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