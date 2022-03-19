«فنون العالم دبي» يعلن أسماء الفائزين بجوائزه المحلية والعالمية
«فنون العالم دبي» يعلن أسماء الفائزين بجوائزه المحلية والعالمية
19 مارس 2022 18:37
دبي (الاتحاد) أعلن معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مناسبة، أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز السنوي لدورته الثامنة، والذي شهد إضافة فئتين جديدتين لهذا العام. استضاف المعرض، الذي أُقيم بين 16 و19 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حفل توزيع الجوائز لدعم القطاع الإبداعي في المنطقة من خلال تكريم الفنانين الرواد والناشئين، والمصورين، والجيل التالي من الفنانين من ثمانية مدارس مختلفة. ويُقام المعرض السنوي بمشاركة 300 فنان من أكثر من 50 دولة، والذين يعرضون ما يزيد على 4 آلاف عمل فني ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك فنون الوسائط المتعددة والأزياء والموسيقى والرقص والاستدامة والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم على الجدران وغيرها. كشفت جوائز معرض فنون دبي عن أسماء الفائزين الأربعة الذين تم اختيارهم من قبل مجموعة القيّمين على الحدث التي ضمّت بتول الجفري، الحائزة جائزة امرأة عام 2018 في دولة الإمارات، وسمر كامل، الفنانة والكاتبة والقيّمة الفنية المصرية، وبيترا كالتنباخ، الفنّانة التشكيلية ومصورة الفيديو ومصممة الجرافيكس العالمية. وتعليقاً على فوزها بجائزة الفن المتميز، قالت الفنانة شاكيلا أبوسيدغ: «أنا سعيدة بالفوز بهذه الجائزة المرموقة والحصول على التكريم إلى جانب جميع هؤلاء الفنانين المبدعين، وأتاح معرض فنون العالم دبي الفرصة لي للالتقاء مع الكثير من القيمين الفنيين والمشترين والعملاء من مختلف أنحاء العالم، وعرض أعمالي الفنية على نطاق واسع». وتم تقديم جائزة أفضل صالة عرض لهذا العام إلى صالة «تشامبوب جاليري» من فرنسا، وتسلمت الجائزة ديبوره سزبيكا بالنيابة عن الصالة التي تشارك للمرة الأولى في المعرض. وقالت زبيكا «تمثل هذه المشاركة الأولى لنا في معرض فنون العالم دبي، ويسرني الحصول على هذه الجائزة المرموقة، ويعد المعرض منصة فنية هامة تضم مختلف الأعمال الفنية، ومن المذهل رؤية هذا العدد الكبير من الأعمال الفنية التي تمثل الطابع المتنوع لدبي». وحصلت الفنانة أناهيتا غضنفري على جائزة الفنانين الناشئين عن مجموعتها الفنية التي استغرق إنجازها أكثر من ثلاثة أعوام، وقالت غضنفري «أنا مسرورة لحصولي على هذا التكريم بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها، فقد استغرقني العمل على إنجاز هذه المجموعة فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أعوام، ولم أكن لأتخيل بأني سأتمكن من الفوز بإحدى هذه الجوائز المتميزة خلال أول عرض لأعمالي الفنية». وتم منح جائزة أفضل فناني معرض فنون العالم دبي إلى الفنان زاكير حسين، والذي كرس إبداعاته الفنية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة، حيث تمحورت أعماله حول موضوع «بنت حواء»، والتي تعني «الابنة» و«أول امرأة تطأ قدماها الأرض». وتسجّل الرموز غير القابلة للاستبدال حضورها الأول في معرض فنون العالم دبي، حيث شهدت منطقة نيكست في المعرض قيام 19 فناناً بعرض 60 عمل فني باستخدام هذه الأصول الرقمية المشفرة، وتسلط هذه الفئة الجديدة الضوء على المستقبل الرقمي للفنون من خلال تخصيص جائزة الرموز غير القابلة للاستبدال احتفاءً بهذه الفنون، وتعليقاً على فوزها بأولى جوائز الرموز غير القابلة للاستبدال، قالت سانديكيا كومار من مبادرة مورو كولكتيف «أنا في غاية السعادة بالفوز بأولى جوائز الرموز غير القابلة للاستبدال في معرض فنون العالم دبي عن عملي الفني الأول باستخدام الرموز الرقمية المشفرة، وأنا في غاية الحماس لمواصلة إنتاج الأعمال الفنية في هذا المجال الجديد والشيق، ومعرفة المستقبل الذي ينتظرها. وتتمثل فئة الجوائز الجديدة الأخرى في جائزة فندق إنديغو، والتي تتيح للمشاركين فيها إمكانية عرض أعمالهم الفنية في المجال الفندقي بشكل مجاني، ونجحت كريستال بشارة، الفنانة المتألقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بإحراز الجائزة، وقالت «يسرني أن يتم اختياري للفوز بهذه الجائزة، وأتطلع قدماً للتعاون مع فنادق إنديغو واستكشاف آفاق تعاوننا لتقديم أعمال فنية متميزة ضمن مساحاتها الرحبة». كما منحت فنادق روف الفنان ماريو بيخارانو كارديناس جائزة أفضل فنان ناشئ في عامها الرابع، ما يؤهله للحصول على مساحة عرض مجانية في معرض فنون العالم دبي 2023. بينما فازت ميرا تشوكشي، الفنانة المستقلة والمقيمة في دولة الإمارات، بجائزة تصويت الجمهور من روف لعام 2022.