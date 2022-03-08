أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات أمس الأول، محاضرة ‏افتراضية بعنوان «سلطان الثقافة.. تجليات في المشهد الثقافي والإنساني»، ضمن برنامج «قراءة في إصدارات إماراتية»، الذي أطلقه المركز في موسمه الثقافي للعام 2022 للتركيز على الإصدارات الإماراتية، خاصة في مجال التاريخ والتراث والأدب الشعبي واستضافة كتابها، لتسليط الضوء عليها، وإثراء المشهد الثقافي في الدولة.

قالت فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسس للنموذج الثقافي في الإمارات والعالم العربي، وعمل طيلة الخمسين عاماً الماضية على صياغة حضور ثقافي مميز للدولة على مستوى العالم. وأضافت أن تاريخ الدولة سيسجل بفخر ما أنجزه سموه، حتى أصبحت إمارة الشارقة محطة مهمة في الشأن الثقافي والمعرفي، وسيبقى كذلك في دائرة الحكام الذين صنعوا حاضر ومستقبل الثقافة على مر العصور.

وقال الباحث في تاريخ الإمارات خليفة الطنيجي: إن صاحب السمو حاكم الشارقة من الشخصيات الثقافية غزيرة الإنتاج العلمي والأكاديمي، فضلاً عن سياسته وإدارته الحكيمة لإمارة الشارقة، مضيفاً أن إمارة الشارقة بقيادة سموه احتفت بالثقافة العربية وأطلقت مشاريع فكرية وثقافية وفنية، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحولت في عصره إلى مركز حضاري مرموق وقبلة للثقافة العالمية، وأصبحت محجاً للعلماء والمفكرين على مدار السنة.

وقدم الطنيجي عرضاً لمحتويات كتابه «سلطان الثقافة ومصر الكنانة» الصادر عن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، الذي يوثق جزءاً من علاقة الأخوة والصداقة والمحبة المشتركة بين صاحب السمو حاكم الشارقة ومثقفي ومؤرخي وإعلاميي مصر الشقيقة.

ونوهت الشاعرة مريم النقبي بما قدمه صاحب السمو حاكم الشارقة للثقافة والتراث والأدب الشعبي، ودعمه اللا محدود للإبداع والمبدعين والشعر والشعراء، مشيرةً بدعمه للشاعرات ووقوفه إلى جانبهن. كما تحدثت عن مبادرة الخمسين التي أطلقها الشعراء بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم، موضحة: «أطلقنا ديوان «في حب سلطان» الذي تم إنجازه في وقت قياسي، وجمع الديوان 50 قصيدة لشعراء مميزين».

من جهته، تحدث مَنّي أبونعامة، الباحث في التاريخ الثقافي، عن كتابه «سلطان بن محمد القاسمي مؤرخ العصر»، ووصفه بأنه أول كتاب تاريخي منهجي نقدي يتناول الأعمال التاريخية لسموه، مشيراً إلى أنه اعتمد في هذه الدراسة على أكثر من أربعين عملاً على مدار سنوات طويلة، ودقق أحداثاً تاريخية وإسلامية. وأشار إلى أنه ركز في كتابه على سيرة ومسيرة سموه، ودور التكوين التاريخي في تشكيل الوعي الثقافي والنقدي لديه.