«أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين» تبدأ نشاطها

جنيف (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين، أمس الأول، عن إطلاق «أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين»، الرامية إلى توفير الدعم اللاّزم للناشرين واتحاداتهم لضمان تكيّفهم مع التغيّرات العالمية من خلال مجموعة من الموارد التعليميّة في آليات النشر المعاصر، ابتداءً بنشر الكتب الإلكترونية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، ودمج الأعمال الميسرة والرقمية، وانتهاءً بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي إطلاق الأكاديمية بفضل جهود الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، التي تعمل، ضمن توجهات الاتحاد، للحد من التأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد-19»، على صناعة النشر، وتمكين العاملين في الصناعة من مواجهة التحديات.

وتفتح الأكاديمية أبوابها أمام الراغبين في التسجيل من أعضاء الاتحاد للاستفادة من مواردها التعليمية، على الرابط التالي: https://www.ipaacademy.net، حيث توفر مراكز النشر المتعاونة دورات متخصصة خلال شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى سلسلة من الحوارات.

وتغطي هذه الدورات والحوارات موضوعات، منها: الإدارة التحريريّة، والتدقيق النحوي، والتسويق، والتراخيص الدولية الإلكترونية، وغيرها، وستكون هذه الدورات متاحة مجاناً لجميع أعضاء الاتحاد.

وحول إطلاق الأكاديمية، قالت أندريا تشامبرز، المدير التنفيذي لمركز النشر التابع لكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك: «سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الدولي للناشرين، وبانضمام مركزنا إلى هذه المبادرة الرائدة، الرامية إلى تعزيز مفهوم التعلم الحقيقي، الذي يقوم على منهج الشراكات مع خبراء الصناعة لمناقشة المشكلات والمشاريع والتجارب الحقيقية ذات الصلة، إلى جانب تقديم التعليم العملي للمعنيين بقطاع النشر في جميع أنحاء العالم».

وقال البروفيسور أنغوس فيليبس، مدير مركز أكسفورد العالمي للنشر: «إن إطلاق الأكاديمية خطوة كبيرة تجاه تطوير منظومة النشر، ويسر جامعة أكسفورد بروكس أن تبرم هذه الشراكة مع الأكاديمية الجديدة، فنحن نملك في أكسفورد طلاباً من جميع أنحاء العالم ومجتمعاً عالمياً من الناشرين، ونؤمن أن الكتاب مصدر محوري للمعرفة والعلم والترفيه».

يذكر أن أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين ستبدأ نشاطها برعاية «هيئة الشارقة للكتاب»، وبالتعاون مع «مركز النشر» التابع لكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، و«مركز أكسفورد العالمي للنشر»، و«المركز التدريبي للنشر» في المملكة المتحدة.