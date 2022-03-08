«فنون العالم دبي».. منصة حيوية تدعم المواهب والإبداع

دبي (الاتحاد)

كشف معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط عن إطلاق دورته الجديدة هذا العام، مع مجموعة من الأعمال التي تحمل توقيع نخبةٍ من المواهب المحلية والعالمية من فنانين محترفين وصاعدين بين 16 و19 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

يجسد المعرض الثقافة والمفاهيم المحلية من خلال فعالياته المتنوعة ليشكّل منصةً حيوية تدعم المواهب في المنطقة والعالم، ويمثّل محطة فنية مهمة للمواهب الصاعدة التي تشارك في المعرض للمرة الأولى، وخبراء الفن الحضري الذين يبحثون عن مساحة مناسبة لإطلاق إبداعاتهم، والفنانين العالميين الذين يرغبون باستعراض أعمالهم أمام جمهور المنطقة المتنوّع.

ويشارك في المعرض ما يزيد على 300 فنان ومعرض من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يعرضون أكثر من 4 آلاف عمل فني متنوع، بما في ذلك فنون الوسائط المختلطة والأزياء والموسيقى والاستدامة والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والنحت والجرافيتي وغيرها.

وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، يمثل معرض فنون العالم دبي حدثاً بارزاً ضمن أجندة فعاليات الإمارة، حيث يتيح لشريحة كبيرة من المهتمين بالثقافة والفن على صعيد المنطقة إمكانية الوصول إلى كل جديد في هذا المجال وبأسعار مقبولة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «تنطلق الدورة الثامنة من معرض فنون العالم دبي تحت شعار «أطلق العنان لمخيلتك»، وتشهد هذه الفعالية الأبرز، نموّاً متزايداً كل عام بما يتوافق مع التوجهات والاهتمامات، حيث تعمل على تحفيز التفكير المُلهم واستكشاف المشاعر والأفكار التي تُمكّن الزوّار من المشاركة في تجارب فنيةِ إبداعية».

وأضافت تريسكي: «فرصةً استثنائية للمشاركة في هذا المعرض المميز الذي يقدم عروضاً فنية رفيعة المستوى بأسعار مناسبة التزاماً منا بدعم الفنانين الموهوبين في المنطقة، كجزءٍ من أجندة الفعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».