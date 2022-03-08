10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
ثقافة
«اتحاد الخمسين».. عمل فني يجسد قوة الترابط والتلاحم
محمد المر وسالم الجنيبي
8 مارس 2022 18:29

دبي (الاتحاد)
افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم معرض اتحاد الخمسين، الذي نظمته ندوة الثقافة بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، مؤكداً أن المعرض يكرس روح الترابط والتلاحم لدى الفنانين، بحيث تشكلت في النهاية لوحة جماعية موحدة لأكثر من مشارك، ما يؤكد فكرة الوحدة والاندماج لخلق رؤية بصرية متفردة.
وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، إن فكرة المعرض تعبر عن أن العمل الجماعي له جاذبيته وألقه، مشيراً إلى أن الندوة ترحب بالشراكة الثقافية والاجتماعية والفردية، بما يخدم العمل الثقافي في الدولة.
وذكر سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أن العمل الفني المشترك «اتحاد الخمسين»، احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، وقيام الاتحاد، الذي يشكل «لحظة تاريخية فارقة».
وقال: «أقامت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، العديد من ورش العمل لإخراج هذا المشروع الفني، بمشاركة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، ما أسهم بثراء العمل الفني، وتعدد الأساليب والاتجاهات، من خلال مشاركة خمسين فناناً وتقديم خمسين عملاً فنياً، تجسد في 11 مجسماً». 

  • محمد المر مع بعض المشاركين والإعلاميين
    محمد المر مع بعض المشاركين والإعلاميين

وقالت هدى سيف، عضو مجلس الإدارة، والقيم الفني للمعرض، إن المجسم التركيبي يضم 50 لوحه فنية شارك في رسمها 50 فناناً تشكيلياً من مدارس واتجاهات فنية مختلفة، وترتبط الأعمال الفنية بعضها البعض، لتشكل عملاً فنياً واحداً متكاملاً، يجسد «روح الاتحاد»، ويعكس ثقافة دولة الإمارات، وهذه الأعمال الفنية المترابطة رمز لتداخل الفنون البصرية المعاصرة وتعددها، ويحقق هذا العمل التركيبي رؤية دولة الإمارات بعد 50 عاماً، التي تستشرف المستقبل عبر فرق العمل المبتكرة والمبادرة.
وأكدت خلود الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة، المكلفة بالتنسيق والإشراف على المعرض، أن ندوة الثقافة والعلوم فرصة فريدة للفنانين لعرض نتاجهم الفني، وأنه شيء جميل أن يتم التعاون بين الندوة والجمعية، لإقامة معرض «اتحاد الخمسين»، وهي فرصة لزوار الندوة، لمشاهدة روعة الأعمال الفنية الإماراتية والعربية والأجنبية باختلاف الثقافات، واستكشاف أسماء جديدة من الفنانين، وهذا ما يتضح في الأعمال الفنية المعروضة والتي تشكل عملاً واحداً متناغماً، على الرغم من اختلاف الثقافات.
وأشارت الجابري، إلى أن المهندس أحمد ضياء الدين، عمل على تصميم وإخراج آلية عرض العمل الفني الذي يضم نخبة من الفنانين من مختلف الجنسيات وهم: «الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، الشيخة ساره فيصل القاسمي، باسم صالح الساير، آمنة محمود جاه لله، بانه سفر، خالد شاكر حنيش، لؤي صلاح الدين، مصطفى شهايبي، نورة الهاشمي، وفاء المطوع، نورا الرمحي، سعيدي علي، فهد الجابر، خلود الرستماني، خلود الجابري، سالم الجنيبي، وشانديني ديباك، وغيرهم».

مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم
محمد المر
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©