«اتحاد الخمسين».. عمل فني يجسد قوة الترابط والتلاحم
محمد المر وسالم الجنيبي
8 مارس 2022 18:29
دبي (الاتحاد) افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم معرض اتحاد الخمسين، الذي نظمته ندوة الثقافة بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، مؤكداً أن المعرض يكرس روح الترابط والتلاحم لدى الفنانين، بحيث تشكلت في النهاية لوحة جماعية موحدة لأكثر من مشارك، ما يؤكد فكرة الوحدة والاندماج لخلق رؤية بصرية متفردة. وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، إن فكرة المعرض تعبر عن أن العمل الجماعي له جاذبيته وألقه، مشيراً إلى أن الندوة ترحب بالشراكة الثقافية والاجتماعية والفردية، بما يخدم العمل الثقافي في الدولة. وذكر سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أن العمل الفني المشترك «اتحاد الخمسين»، احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، وقيام الاتحاد، الذي يشكل «لحظة تاريخية فارقة». وقال: «أقامت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، العديد من ورش العمل لإخراج هذا المشروع الفني، بمشاركة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، ما أسهم بثراء العمل الفني، وتعدد الأساليب والاتجاهات، من خلال مشاركة خمسين فناناً وتقديم خمسين عملاً فنياً، تجسد في 11 مجسماً».
وقالت هدى سيف، عضو مجلس الإدارة، والقيم الفني للمعرض، إن المجسم التركيبي يضم 50 لوحه فنية شارك في رسمها 50 فناناً تشكيلياً من مدارس واتجاهات فنية مختلفة، وترتبط الأعمال الفنية بعضها البعض، لتشكل عملاً فنياً واحداً متكاملاً، يجسد «روح الاتحاد»، ويعكس ثقافة دولة الإمارات، وهذه الأعمال الفنية المترابطة رمز لتداخل الفنون البصرية المعاصرة وتعددها، ويحقق هذا العمل التركيبي رؤية دولة الإمارات بعد 50 عاماً، التي تستشرف المستقبل عبر فرق العمل المبتكرة والمبادرة. وأكدت خلود الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة، المكلفة بالتنسيق والإشراف على المعرض، أن ندوة الثقافة والعلوم فرصة فريدة للفنانين لعرض نتاجهم الفني، وأنه شيء جميل أن يتم التعاون بين الندوة والجمعية، لإقامة معرض «اتحاد الخمسين»، وهي فرصة لزوار الندوة، لمشاهدة روعة الأعمال الفنية الإماراتية والعربية والأجنبية باختلاف الثقافات، واستكشاف أسماء جديدة من الفنانين، وهذا ما يتضح في الأعمال الفنية المعروضة والتي تشكل عملاً واحداً متناغماً، على الرغم من اختلاف الثقافات. وأشارت الجابري، إلى أن المهندس أحمد ضياء الدين، عمل على تصميم وإخراج آلية عرض العمل الفني الذي يضم نخبة من الفنانين من مختلف الجنسيات وهم: «الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، الشيخة ساره فيصل القاسمي، باسم صالح الساير، آمنة محمود جاه لله، بانه سفر، خالد شاكر حنيش، لؤي صلاح الدين، مصطفى شهايبي، نورة الهاشمي، وفاء المطوع، نورا الرمحي، سعيدي علي، فهد الجابر، خلود الرستماني، خلود الجابري، سالم الجنيبي، وشانديني ديباك، وغيرهم».