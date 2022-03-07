الإعلان عن فعاليات ومبادرات شهر القراءة 2022

فاطمة عطفة (أبوظبي)

عقدت وزارة الثقافة والشباب أمس مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه أهم فعاليات ومبادرات شهر القراءة 2022 المنعقد هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ» بهدف تجسيد الرؤية الوطنية لإعداد جيل قارئ، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

برنامج متكامل

قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «تخصيص شهر كامل للقراءة في دولة الإمارات، استكمال لمسيرة حافلة وبرنامج وطني متكامل، يهدف إلى تعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة، وتكثيف المبادرات والبرامج الداعمة، واستكمال سلسلة مشروعات ثقافية وفكرية ومعرفية أطلقتها الدولة منذ نشأتها».

وأضاف: «هذا العام اعتمدت وزارة الثقافة والشباب شعار «الإمارات تقرأ» لشهر القراءة، ليعكس توجه الحكومة في تعزيز ثقافة القراءة كأسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، يرافق المسيرة التنموية للدولة، ويعزز المشاركة المجتمعية ودعم المؤسسات للأنشطة والفعاليات، وليتسع نطاق مبادرات القراءة والمشاريع التي يتم إطلاقها وتنفيذها في هذا الشهر من أطياف المجتمع وجهاته كافة».

وذكر أن الوزارة مستمرة في رصد الجهود الهادفة لقياس واقع القراءة بين أفراد مجتمع دولة الإمارات، لدعم وتمكين الجهات المعنية بالقراءة من تنفيذ وتطبيق السياسات والخطط التنموية لتعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع.

سلسلة حوارات

من جانبه، استعرض علي الشعالي، وكيل وزارة الثقافة والشباب للتراث والفنون المكلف، أهم البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة مع شركائها خلال شهر القراءة، وأهمها حوارات حضورية وافتراضية لمناقشة واقع القراءة يديرها أهم الأدباء والمؤثرين في صناعة الكتاب، والتي تستهل بجلسة خاصة بعنوان «المبدعة الإماراتية أيقونة الثقافة»، تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وفيها يلتقي الجمهور مع نماذج إماراتية رائدة ممن تَرَّكنَ حضوراً لافتاً في مجال الثقافة، كما خُصصت جلسة تناقش أثر الحكايات والقصص قبل النوم على الأطفال، تبحث في أبعادها التربوية والنفسية، إضافة إلى إقامة أمسية شعرية إماراتية تتزامن مع اليوم العالمي للشعر لمجموعة من شعراء الشعر الحديث في دولة الإمارات، تقف عند مظاهر وأساليب التجديد في شعرهم مع الاستمتاع بسماع أجمل أشعارهم. وأشار إلى أن نتائج مسح مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2021 الذي نُفذ بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، سيُعلن عنها بشكل كامل مع اختتام فعاليات شهر القراءة، آملة أن تستعرض النتائج تطوراً عن السنوات الماضية، بما يقرب من تحقيق الهدف المرجو من الخطة العامة الهادفة لجعل القراءة أسلوب حياة بين سكان الدولة بحلول عام 2026.

وحول دور القراءة المبكر لأجل مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة، أضاف الشعالي: في وزارة الثقافة والشباب نرى أن الدور الأول يأتي من الأم بعد الولادة مباشرة وقبل تعلم اللغة أو الكتابة، لأن حضور الكتاب وإتاحته وحضور القصة والسرد يشكل عنصراً ممتعاً في حياة الطفل، وركيزة أساسية لتطور الطفل وإبداعه في مجال القراءة والكتابة.

قاعدة شبابية

وأعلن سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، عن إطلاق مجلس شباب الإمارات الأدبي، الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الحوار والنقد البناء لدى الشباب، وترسيخ قاعدة أدبية وفكرية بينهم، من خلال تحويل القراءة إلى عادة يومية، ما يساعد على بناء جيل من المفكرين والكتاب، إماراتيين وعرباً، قادرين على نقل تجربة الدولة في القطاعات كافة إلى العالم، أدباً وشعراً ونقداً، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية في الثقافة والفكر والإبداع وصناعة المحتوى، وسيتم تخصيص فعاليات وأنشطة في إكسبو 2020 دبي لدعم القراءة، بالإضافة إلى مختلف المراكز الإبداعية، كما أعلن عن تخصيص مساحات لإنشاء وإدارة المكتبات في المراكز الإبداعية للقطاع الخاص يستفيد منها الشباب من مختلف الأعمار والاهتمامات.

أبوظبي للغة العربية

وخلال شهر القراءة، يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في أنشطة وفعاليات الشهر عبر مبادرات وفعاليات استعرضها خلال الجلسة الدكتور علي بن تميم – رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، منها مبادرة 50 ألف قارئ، والتي تهدف إلى توفير اشتراك مجاني لقراءة الكتب الإلكترونية والاستماع للكتب الصوتية للجمهور لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى مبادرة «خزائن الكتب»، والتي توفر ثلاثة منافذ لبيع كتب يصدرها المركز في مواقع حيوية في الإمارة.

كما ينظم المركز فعاليات متنوعة في حديقة أم الإمارات، تستهدف العائلات والأطفال، إضافة إلى إطلاق موقع خاص لمهتمي الشعر، وإصدار أكبر موسوعة شعرية مطبوعة، وإطلاق برنامج متكامل للكتابة الإبداعية.

3 مبادرات

وتطلق هيئة دبي للثقافة والفنون ثلاث مبادرات وفعاليات تتضمن 65 نشاطاً مختلفاً خلال شهر القراءة، أعلن عنها سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب، ومن أهمها إقامة معرض الكتاب المستعمل في مكتبة الطوار، وعقّد جلسات قرائية للأطفال، وفعالية ورشة الخط العربي، إضافة إلى فعاليات وأنشطة ثقافية افتراضية يفوق عددها المئة فعالية في الشهر، تشمل قراءة القصص باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات شعرية، وجلسات لقاء المؤلف، وغيرها.

وتطلق دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خلال الشهر مبادرات وفعاليات، إلى ذلك، قالت شيخة المهيري – مديرة إدارة المكتبات في اللقاء الإعلامي: «تقدم مكتبات دار الكتب برامج لجميع الشرائح المجتمعية من مختلف الفئات العمرية الراغبين في الحصول على الخدمات التي توفرها المكتبات. كما تسعى مبادرة مكتبة إلى استضافة وتنظيم فعاليات تشجع الجمهور على القراءة وتفعل دور المكتبات في الترويج للشهر».

35 نشاطاً

وأكد بدر صعب، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في هيئة الشارقة للكتاب أن «مكتبات الشارقة العامة» تواكب شهر القراءة بمبادرات نوعية تركز على الوسائل التي تشجع على القراءة، وترسخ قيم التعلم المستمر بين أفراد المجتمع، من خلال أكثر من 35 نشاطاً وفعالية تسلط الضوء على الحقول المعرفية التي يفضلها القراء، وندوات تستهدف الفئات التي تواجه تحديات في القراءة.

وتنظم هيئة الشارقة للكتاب أنشطة في مختلف مكتبات الإمارة، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع، منها ورشة «كيف أسوق كتابي؟» وورشة «القراءة الطاقية»، وغيرها.

علي بن تميم: علاقة قوية بين القراءة والازدهار

حول دور الإمارات في تأسيس أجيال المستقبل، أكد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية لـ«الاتحاد» أن «هذه المبادرات تؤسس لأهداف المستقبل، لأنه لا يمكن إقامة مشاريع كتابية إبداعية من دون القراءة، فهناك علاقة قوية بين حركة الكتابة والقراءة والتطور والازدهار»، مضيفاً: «في دولة الإمارات قانون معني بهذا الجانب واستراتيجية للقراءة، ولها سياسات قرائية واضحة، وقد صدر كل هذا الوعي عندما أعلن عام القراءة وتبعه قانون، كما أسست الجوائز والمبادرات التي تستهدف النهوض باللغة العربية، وهو واحد من أهداف القراءة بشكل عام، لأن اللغة اليوم تواجه تحديات في وجود خيارات إبداعية تحفز القراء للإقبال على هذه اللغة».

وتابع: «عندما نعزز حضور القراءة في مجال اللغة العربية نعزز اللغة العربية في الوقت نفسه، وهي لغة حية ومتفاعلة، ولغة معرفة وعلم وإبداع، وينبغي ألا يغيب لدينا رصدها في العلوم والمعارف الحديثة والاعتماد على الترجمة ودعم البحث العلمي، وألا نغفل عن التوجه للقارئ العام والشباب والأطفال، وعلى هذا الأساس نهضنا ببرنامج متكامل في شهر القراءة».

جائزة ومسابقة

كشفت أسماء صديق المطوع – مُؤسِّس ورئيس صالون الملتقى عن تفاصيل جائزة «أسماء صديق المطوع للرواية الأولى» للأدباء الجدد وفتح باب التقديم لها، على أن يتم طباعة ونشر كتاب للفائز الأول باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى مسابقة صالون الملتقى الأدبي حول الأدب النسوي، وستطرح الأسئلة يومياً على منصات الصالون الاجتماعية، وتوزع الجوائز في نهاية الشهر، إضافة إلى فعاليات افتراضية تناقش كتباً ومواد أدبية مختلفة.

9 مبادرات تطلقها «الإمارات للآداب»

ترعى مؤسسة الإمارات للآداب مبادرات ثقافية ومشاريع على المدى الطويل، عبر 9 مبادرات مختلفة خلال شهر القراءة، تهتم بدعم هدفين، الأول نشر حب القراءة للمتعة، والثاني تحقيق تواصل محلي وعالمي متفرد للأدباء، وفقاً لأحلام بلوكي مديرة مؤسسة الإمارات للآداب، أولى مبادرات المؤسسة، قافلة القراءة وهي مبادرة لدعم القراءة ونشر حب الكلمة المقروءة والمكتوبة من خلال كتّاب محليين ستطوف بهم القافلة في الإمارات السبع، إضافة إلى مبادرة المؤسسات الإصلاحية والعقابية، ومنها نادي الكتاب المخصص للنزلاء، والذي يهتم بمناقشة كتاب شهري، يتم اختياره من قائمة كتب يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين فريق المؤسسة ونزلاء المؤسسات. ومن المبادرات جلسات الطلبة الافتراضية لمهرجان طيران الإمارات للآداب، بالإضافة إلى جلسات قرائية في ركن خاص للأطفال في إكسبو 2020 دبي.

«تحدي المعرفة»

أعلنت ندوة الثقافة والعلوم عن إطلاق «تحدي المعرفة» وهي مسابقات في المعرفة والقراءة بين مجموعة من القراء المحترفين يتقدمون للمنافسة فيما بينهم لقراءة مجموعة من الكتب في مختلف فروع المعرفة الإنسانية.