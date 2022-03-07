«أبوظبي للغة العربية» يكشف تفاصيل برنامجه في شهر القراءة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تفاصيل برنامجه المتميز الخاص في «شهر القراءة 2022»، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، سعياً إلى ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع.

وتتضمن أجندة المركز في «شهر القراءة» الذي يُقام في مارس من كل عام تنظيم محاضرات وورش، إلى جانب برنامج تفاعلي للأطفال، ومسابقة مخصصة للحدث، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع ومبادرات جديدة ونوعية.

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن شهر القراءة تظاهرة سنوية مهمة تواكب في أهدافها رؤية حكومتنا الرشيدة لأهمية بناء مجتمع مقبل على القراءة كثقافة يومية متأصلة، تمده بالعلم والمعرفة، وتعزز قدراته، للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات»، مضيفاً: «من خلال مشاركتنا في هذا البرنامج المتكامل نسعى إلى تحقيق رؤية المركز الرامية إلى دعم عملية النهوض باللغة العربية، وتعزيز الاهتمام بتعلّمها، والوصول بها للريادة العالمية بين جميع اللغات». وتابع: «ندعو جميع أفراد الجمهور وخاصة العائلات، للمشاركة والتفاعل مع الأنشطة والفعاليات المُقامة خلال الحدث، بما يُسهم في بناء ارتباط قوي بالكلمة المكتوبة التي تُشكل عنصراً أساسياً للتعلم والنجاح في الحياة».

وتتناول المحاضرات والورش التي ينظمها المركز محاور منها، «أثر الفصحى في لهجتنا العامية الدارجة»، و«فنون كتابة قصص الأطفال»، و«رائدات في الأدب»، و«فن كتابة السيرة الذاتية»، فضلاً عن عقد ندوة للمشاركين في إعداد سلسلة عيون الشعر.

ويُنظم المركز خلال هذا الشهر برنامجاً تفاعلياً مسائياً للأطفال في حديقة «أم الإمارات» في إمارة أبوظبي، على مدار 3 أيام من 17 ولغاية 19 مارس، متضمناً أركاناً عدة مخصصة لقراءة القصص والرسم والعزف، بالإضافة إلى أركان المسابقات والجوائز، وخزائن الكتب، وركن الترفيه.