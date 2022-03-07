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ثقافة
أبوظبي تثمّن إنجازات المرأة في قمة 30/50
نورة الكعبي
7 مارس 2022 23:07

 استضافت قمة 30/50 التي انطلقت في العاصمة أبوظبي، عدداً من الشخصيات النسائية الملهمة والمؤثرة وصانعات القرار، في مجالات الاستشارات السياسية والاستثمار وريادة الأعمال والإعلام والرياضة، حيث تحدثن عن إنجازاتهن وتجاربهن وأفكارهن.

تتضمن القمة التي تنظّمها «فوربس» بالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، وتستمر لغاية 9 مارس الجاري، جلسات حوارية وحلقات نقاشية وفعاليات للتواصل، حيث تُعقد القمة في مواقع عدة في أبوظبي، من بينها متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة زايد، وافتراضياً أيضاً.
وشهدت القمة حضور ومشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزير الثقافة والشباب، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام، عضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد الإنسانية، وهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، إضافة إلى الإعلامية والمُقدمة التلفزيونية تايرا بانكس، وكاثي وودز، المُؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «أي آر كي» للاستثمار، وهدى القطان، رائدة الأعمال والمؤثرة في مجال التجميل، إضافة إلى عدد من القيادات النسائية والشخصيات النسائية الملهمة.
 وقالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «تفخر دولة الإمارات بقائمة رائعة من النساء البارزات والقياديات اللواتي تم الإشادة بعملهن على مستوى العالم، وبفضل رؤية قيادتنا، تتقدم المرأة الإماراتية بثقة وقوة، وتقود الحكومة هذا التغيير من خلال تغييرات منهجية في السياسات لتحقيق نتائج ملموسة».
وصرحت مويرا فوربس، نائب الرئيس التنفيذي في فوربس للإعلام، وناشرة فوربس وومان «في الوقت الذي تمر فيه النساء بنقطة تحول مهمة على مستوى العالم، تستقطب قمة فوربس 30/50 الأولى من نوعها في أبوظبي، مجموعة من السيدات المؤثرات ممن يمتلكن رؤية لرسم مستقبل أفضل يسهم في دفع هذا العالم إلى الأمام».
وستعقد القمة في أبوظبي سنوياً حتى عام 2024، لتواصل دورها باعتبارها منصّة تمكّن النساء الناجحات من مختلف المجتمعات من استعراض قصص نجاحهن وتبادل الآراء والخبرات، ما يعزز سمعة إمارة أبوظبي مركزاً لتمكين المرأة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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