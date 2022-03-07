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ثقافة
«دبي للثقافة» تبدأ العد التنازلي لافتتاح «سكة»
شعار المهرجان
7 مارس 2022 19:11

مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة العاشرة من «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، استعدادها لتقديم تجربة متكاملة مليئة بالمتعة والفائدة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار في دورة هذا العام، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة».إلى جانب زيارة حي الفهيدي التاريخي، واستكشاف الكثير من معالمه التاريخية، يمكن للزوار الاستمتاع بالمعارض والتركيبات الفنية المبتكرة، وبمجموعة مختارة من النشاطات المسائية التي ستنشر البهجة في المكان مع عروض سينمائية وموسيقية وغنائية آسرة، فضلاً عن المشاركة في ورش العمل وجلسات المحادثة، والتمتُّع بتجربة طعام مميزة وخيارات شهية تقدمها الأكشاك المنتشرة في الحي. وتحت شعار «نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار»، ستتواصل فعاليات «مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022» خلال الفترة من 15 إلى 24 مارس 2022، في حي الفهيدي التاريخي. وسيرحب الحي بزواره للتجول في أزقته واستكشاف معارض «سكة». ويقدم معرض سكة الفني هذا العام عدداً من المشاريع الخاصة منها «بيت سكة» و«البيت الخليجي»، وإطلاق «بينالي.آيو 2022»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التركيبية المميزة، وورش العمل حول الإعلام الجديد، والكثير من الفعاليات الأخرى الفريدة. وستعمل «دبي للثقافة» على تسهيل وصول الجمهور إلى مهرجان سكة للفنون والتصميم، بتوفير العديد من الخيارات والبدائل من خلال تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات، لحرصها على مشاركة واستقطاب جميع شرائح المجتمع إلى الحدث.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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