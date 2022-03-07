ضمن فعاليات شهر القراءة، أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، عن إطلاق «مجلس شباب الإمارات الأدبي» الذي يسعى إلى تطوير مفهوم المجالس الأدبية، وترسيخ ثقافة التناول الأدبي والفني في مجتمع دولة الإمارات، وسيساهم المجلس في تشجيع الأفراد على نهل العلم والمعرفة واستغلال أندية القراءة وتطوير آلياتها لنشر الثقافة والمعرفة وخلق مناخ إيجابي، ما يمنح محبي ومتذوقي الأدب والقراءة فرصة لتبادل الرؤى والنقاش المثمر، بما ينعكس على الارتقاء بثقافة المجتمع، إضافة إلى تعزيز تفوق شباب الإمارات في مجال الأدب والكتابة والتعبير، ويواكب توجه دولة الإمارات في احتضان وإطلاق فعاليات ثقافية وأدبية تستقطب رواد الثقافة من كتّاب ونقاد ومفكرين ممن يثرون، بآرائهم ومشاركتهم، الساحة الثقافية والأدبية الإماراتية والعربية والعالمية. قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، إن المجلس خطوة رائدة في بناء شخصية شباب الوطن، إذ إن الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية وأمله لتحقيق طموحاتنا في أن نكون من أفضل دول العالم، ويُعد الاستثمار في بناء قدراتهم ومواهبهم نهج تتبناه دولة الإمارات منذ قيامها على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد سارت القيادة الرشيدة على الدرب، وأصبح شباب الوطن نموذجاً للتطور لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، وصولاً إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأضافت أن مجلس شباب الإمارات الأدبي خطوة رائدة في مسيرتنا الرامية إلى بناء شخصية شباب الوطن لإيجاد نموذج إماراتي يحتذى به في العمل الشبابي، ونسعى عن طريق المجلس إلى تمكين الشباب واحتضان المواهب الشابة في شتى مجالات الأدب والثقافة، عبر توفير منصة لاستعراض إبداعاتهم وأعمالهم، وإثراء معارفهم وتفعيل دورهم في النهضة الثقافية والأدبية للدولة، بتحفيزهم على المشاركة في الإبداع الأدبي والإنتاج الثقافي، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية وجهة حاضنة للمثقفين والأدباء من مختلف دول العالم، وأرضاً خصبة لاستضافة أهم وأعرق الأحداث والندوات والنقاشات الثقافية والفكرية العالمية. من جانبه، قال سعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، «إن الحراك الأدبي والثقافي ينسجم مع أهداف مجلس شباب الإمارات الأدبي، ومع النموذج الإماراتي للعمل الذي يتبنى ويعزز فكرة بناء الإنسان، ويمثل المجلس انطلاقة حقيقية نحو مرحلة جديدة تنبثق منها مبادرات تهدف إلى تعزيز شخصية الشباب المواطن الواعي والمدرك لقدراته ومحيطه من خلال تبني عادة القراءة». وأضاف: «المجلس يسهم في إحداث المزيد من الحراك الأدبي والثقافي بين أوساط الشباب وغرس القيم والمبادئ المثلى، ويعزز اطلاعهم، وتعمقهم حول مختلف المواضيع من خلال القراءة، ومن خلال مناقشة الكتب مع أقرانهم من الشباب، والمهتمين بالأدب». وسيستضيف المجلس الأدبي، وبدعم من المؤسسة الاتحادية للشباب، أبرز الكتّاب والأدباء لمناقشة أهم الكتب في المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية والتاريخية والمالية، وسوف يستعرض من خلال جلساته أحدث الكتب والإصدارات الأدبية والتعريف بكتّابها، وفتح المجال للحوار، وطرح المناقشات المثمرة من قبل المشاركين.