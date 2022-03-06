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ثقافة
لوحات الفقير.. جمالية الدلالات وتناغم الألوان
عبد السلام الفقير في معرضه (من المصدر)
7 مارس 2022 01:01

محمد نجيم (الرباط)

تقوم أعمال الفنان التشكيلي المغربي عبد السلام الفقير، على مقومات جمالية مُثقلة بالعلامات والانزياحات التشكيلية، وعلى درجة عالية من التوازن بين اللون والرمز موظفاً دلالات تأخذ المتلقي إلى عوالم الحلم والصفاء وتلتقي فيه الفراغات بتراكم الألوان وفق رؤية سردية بصرية قائمة على جمالية المعنى وعلى حسٍّ جمالي مُبهر، تسبح فيه الألوان الحارة لتتمازج وتتناغم مع الألوان الباردة.
يقدم لنا عبد السلام الفقير، في معرضه المنظم بمدينة الرباط، مجموعة من اللوحات تحت عنوان «استبطان»، وهو الحدث الفني الذي شهد خلال افتتاحه الكثير من الشخصيات التي تنتمي إلى عالمي الفكر والفن.
إن التقنيات التي يوظفها الفنان عبد السلام الفقير، هي، بالكاد أدوات الشاعر الرؤيوي، الذي لا نظام يمكنه تقييد مساحات تعبيره، ولا حدود توقف مسيرته المجردة من وعثاء السفر في متاهات الألوان الصارخة، أو في بؤر الإقامات ذات النزوعات المتوارثة، ليست هناك زخارف، ولا فسيفساء، بل يميل إلى العوالم التجريدية العميقة، كما أن الألوان في اللوحة، بحسب الناقد الفني محمد صولة، تثير نفساً سردياً تبئيريا، تتشكل من جينات بوهيمية تتماهى في الرمزية، حيث تنحني مُتخشِّعة المرويات البصرية كسنابل ساجدة أمام بداهة ما يحتويه الفضاء التشكيلي، وفي الوقت نفسه يلاحظ أن إطار اللوحة يتمدد في أقاصيها، هكذا تبدو تجربة الفقير كمنحوتة استيهامية تخرق اكتمال الألفة، والمنطق الصوري حين يتعقل فيه المجرد ويتحول إلى شكل منظور ومحدد، تحاور لغة اللوحات التباس أقنعتها، وبألوانها تنحو نحو تسْنين لطخات تأطيرية تخرج عن نسق نظامها إلى ما وراء الدلالة المعجمية المألوفة. 
أما الناقد عبد الله مطيع، فوصف أعمال الفقير، بقوله: لا يزال الهامش كما كان يبني العلاقات بين الناس على حيل تنحرف عن نظام اللغة الاعتيادي، أغلبها صمت وإيماء وعلامات محسوسة تظهر في الآهات خلف الضحكات.. تعابير الأوجه غير مكشوفة، لكن الكل يراقب ويترقب ويعيش أحلاماً قلقة.. ليس الهامش قدحاً، بل اختلافاً يحرّف خطوط النظام البصري الذي ألفناه في عصر التقنية.. إنه أشبه بحلم سكيزوفريني يتعذر تحليله بأدوات منهجية نفسية أو اجتماعية لأن لديه نظاماً خاصاً لا يستشعر فاعليته إلاّ أهل الهامش هذا الذي يتمَظهر في الفضاء والإنسان ويعكس تقابلات صِداميّة في تجربة هذا الفنان التشكيلية، إذ يقابل الأسود الأبيض مُجترحاً كثافة الألوان، ويقابل الشكل الفوضوي الخطوط الهندسية، كما يقابل الامتلاء الفراغ.

الفن التشكيلي
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