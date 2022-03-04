مهرجان أبوظبي يقدّم أمسيتين موسيقيتين عالميتين

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يستضيف مهرجان أبوظبي بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي أبوظبي، وسفارة مملكة إسبانيا لدى الدولة، يومي 6 و7 مارس في حديقة أم الإمارات، فعاليات «المهرجان في الحديقة» التي تعود مجدداً مع أمسيتين موسيقيتين عالميتين الأولى تحييها فرقة باولو فريسو الثلاثية، والثانية يقدّمها عازف البيانو الإسباني دانيال ليغوريو، بمشاركة نجوم موسيقى في إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب ورش عمل المتميزة للأطفال والكبار.

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «عملنا طوال أكثر من ربع قرن على تقديم كبار الفنانين العالميين في أبوظبي، وتحفيز الحراك الثقافي والفني المحلي عبر إشراك أفراد المجتمع الإماراتي والاستثمار في الشباب، وأسهمنا في تنمية وتطوير المواهب من خلال ورش العمل والندوات الحوارية والاطلاع على روائع الفنون والموسيقى حول العالم، ترجمةً للرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخاً لمكانتها عاصمة للثقافة والفنون وحاضنة للإبداع».

وأضافت الخميس: «سعينا لتحقيق الشراكة مع المجتمع وتحفيز الفكر الإبداعي لدى فئاته المختلفة، إدراكا منّا بأنّ المستقبل يقوم على تبني أفكار الشباب وإيصال رسالتهم وإسماع صوتهم، ونقدّم بالشراكة مع سفارة مملكة إسبانيا والمعهد الثقافي الإيطالي عرضين فنيين، يسهمان في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وكل من البلدين، ويعكسان قيم التعايش والسلام التي تُعليها الدولة، ويبرزان دور الموسيقى في تقارب الشعوب وحوار الحضارات، وتعميق معرفتنا بثقافات الشعوب وإرثها الفني العريق».

من جهتها، قالت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»: «يواصل المركز دوره الوقائي والتوعوي في صون الإنسان، مع تركيز أكبر على ترسيخ ثقافة التلاحم الأسري ورعاية وتأهيل وتمكين شتى فئات المجتمع، وخاصةً الفئات المستضعفة، بما فيها الطفل والمرأة، ونسعى من خلال مثل تلك المشاركات إلى النهوض بعقلية المجتمع وتثقيفه ككل ليسمو بتمكين أفراده وحمايتهم من مخاطر العنف عبر آليات التواصل البناءة».

وأضافت شهيل: «في هذا البرنامج، تتكاتف جهودنا مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من جديد، وهي شريك راسخ للمركز منذ سنوات، وننضم إلى فعالياتهم لنقدم أنشطة توعوية تحث على التخلي عن أي سلوكات تؤدي للعنف والإيذاء كي نعفي أنفسنا من أي آفات اجتماعية، ونحافظ على النسيج الاجتماعي الإماراتي المتماسك».

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «تواصل الحديقة حرصها على دعم المشهد الثقافي في الإمارة وتحفيز الإبداع والتشجيع على التعلم من خلال الترفيه بما يسهم في إثراء المخزون والحوار الثقافي المجتمعي».