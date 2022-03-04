«موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» ينطلق بحفل لانغ لانغ

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2022، الأربعاء الماضي، بحفل استثنائي أحياه عازف البيانو الكلاسيكي العالمي لانغ لانغ في الحديقة الخارجية لمتحف اللوفر أبوظبي. يُعد لانغ لانغ شخصية موسيقية بارزة في مجال الموسيقى الكلاسيكية حالياً، وهو عازف بيانو ومعلم وفاعل خير، وهو من أبرز سفراء الفنون والأكثر تأثيراً والتزاماً في العالم في القرن الحادي والعشرين. نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي هذا الحفل برعاية G42، وأدى خلاله عازف البيانو الصيني لانغ لانغ أمسية موسيقية كلاسيكية رائعة أمام ما يُقارب 2000 شخص، وتضمن الحفل عزفاً لأشهر الألحان الكلاسيكية «تنويعات غولدبرغ» من أعمال «يوهان سباستيان باخ» الكاملة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم هذه المقطوعة في منطقة الخليج العربي. ويقدم برنامج موسيقى أبوظبي الكلاسيكية هذا العام جدولاً حافلاً بالحفلات الموسيقية الاستثنائية التي تستضيف نُخبة من نجوم الغناء والموسيقى من حول العالم في العاصمة، خلال الفترة من مارس ولغاية ديسمبر 2022، ضمن برنامج أبوظبي للموسيقى. ويتضمن البرنامج العديد من المبادرات من ضمنها «أمسيات» و«بيت العود» و«موسيقى إماراتية».