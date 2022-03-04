«الفنّ المبتكر».. ينطلق بـ«حي دبي للتصميم»

دبي (الاتحاد) أعلن حي دبي للتصميم عن تنظيم الموسم الثاني من «الفنّ المبتكر» خلال الأسبوع المقبل، حيث يقدّم هذا البرنامج الفني الإبداعي فعاليات ومعارض فنية وأعمالاً تفاعلية وعروضاً مباشرة وورش عمل في الفترة من 8 مارس إلى 13 مارس الجاري، ما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للتصميم والفن. ويحظى هذا الموسم من «الفنّ المبتكر» باهتمام كبير من قبل متخصصين وصناع قرار ومهتمين في عالم الفنّ في الإمارات والمنطقة، ويجسّد هذا العام الرسالة الرئيسة لحي دبي للتصميم والمتمثلة في إيجاد تصورات مبتكرة، وإعادة التفكير في أبسط الأشياء حولنا. قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «مشاركات غنية تلقاها الموسم الثاني من «الفنّ المبتكر»، ونتطلع لما سيقدمه الفنانون من أعمال مبتكرة تضاف إلى رصيد الفعالية وجهودها بتسليط الضوء على المواهب والكفاءات التي تذخر بها دبي والمنطقة ككل». وأضافت: «قطاع الفنون أحد ركائز بيئة الأعمال لحي دبي للتصميم، إلى جانب التصميم والأزياء والهندسة المعمارية، ونسعى من خلال تنظيم الحدث إلى توفير منصّة مبتكرة تجمع كافة أفراد المجتمع الإبداعي حول هدف رئيس وهو تخطّي حدود المألوف وإعادة التفكير في الأشياء»، مؤكدة «دبي مركز فني إقليمي وعالمي للكفاءات والمواهب ويسعدنا تسليط الضوء وتمكين هذه الثروة البشرية من الظهور واستعراض مقدراتها». ويقدّم موسم «الفنّ المبتكر» أعمالاً فنية أبرزها معرض «the721.io» بعنوان «نجوم الفن الرقمي»، يعرض لنحو 30 فناناً والتي تعد الأكبر في تاريخ الفن الرقمي، كما سيجري تنظيم جلسة حوار في إطار الفعالية وجولات تعريفية في مختلف أنحاء المعرض. ويستضيف موسم «الفنّ المبتكر» ثلاثة من فناني الرسم على الجدران والذين سيقدمون عروضاً مباشرة عبر رسم اللوحات الجدارية وإعداد الرسومات التفاعلية. وسيكون المعرض الدولي الرابع لطباعة الصور الفنية المصغّرة بعنوان «Authentic Marks & Glow's» من أبرز الفعاليات أيضاً خلال هذا الموسم، حيث سيجري عرض أعمال فنانين عالميين مشهورين في عالم الطباعة الفنية. وبالتزامن مع الحدث، سيجري تنظيم برنامج لطباعة الصور الفنية المباشرة بعنوان «Ink Your Print»، والذي سيمنح الزائرين فرصة تعلّم اثنين من تقنيات الطباعة الفنية اليدوية وهما «Drypoint» و«Linoleum». وسيلقي معرض «K Gallery» الخاصّ بحي دبي للتصميم الضوء على مواهب فنية ناشئة من دولة الإمارات منها معرض للمصور الفوتوغرافي حسين الموسوي بالإضافة إلى معرض لمؤسسة خولة للفن والثقافة. وسيقدّم معرض «Alienz Crews» عرضاً يجمع بين الفنون المرئية والرقمية إلى جانب حوارات وعروض مباشرة. أما فعالية «d3 stage»، فستستضيف عروضا فنية مباشرة ستقدمها نخبة من الموهوبين. كما سيحظى عشاق الأفلام بفرصة الاستمتاع بالعرض الثاني لبينالي عجمان السينمائي بعنوان «رؤى عمرانية: العمارة ومستقبل المدن» الذي ينظم لمرة الأولى في حي دبي للتصميم.