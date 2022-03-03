العرض الأول لـ«32 صوت» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إعادة افتتاح أبوابه أمام الجمهور لحضور العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم «32 صوت»، بعدسة المخرج السينمائي المرشح للأوسكار سام جرين مع موسيقى حيّة تبدعها جي دي سامسون، في 9 و10 مارس الجاري في المسرح الأحمر.ويمثّل الفيلم الوثائقي تجربةً غامرةً وتفاعليةً تستكشف العناصر الأساسية لظاهرة الصوت. ويعتزم المركز عرض الفيلم، الذي تم اختياره لافتتاح مهرجانات «صاندان» السينمائي ومهرجان ساوث باي ساوث ويست السينمائي، في الصالة السينمائية الحية للمسرح الأحمر، ليقدم سرداً مباشراً بصوت سام جرين وموسيقى أصلية حية من إبداع جي دي سامسون.ويشكل العرض الوثائقي الحي منصةً تربط صناعة الأفلام والأداء الفني وتزيل التحديات المتعلقة بهذين النمطين الفنيين مع الاحتفاء بالتجربة الشخصية الجمعية. وتشمل هذه التجربة الفريدة تقديم سماعات الرأس لجميع المشاهدين لتجربة المزيج الصوتي المذهل وإضفاء بعد تفاعلي جديد على العرض الوثائقي الحي.

إلى ذلك، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يتجلّى إبداع سام جرين في ابتكار أفلامٍ وثائقية تتسم بالإبداع وتعكس الفضول والوعي والشغف والحس الفكاهي المميز الذي يمتلكه».

من جهته، قال المخرج سام جرين: «تسعدني العودة إلى جامعة نيويورك أبوظبي بعد النجاح الذي حققه فيلمي السينمائي المباشر السابق «ألف فكرة»، والذي تم عرضه عام 2019 في مركز الأداء الفني، كما أضاف المسرح الرائع والتفاعل المميز للجمهور طابعاً استثنائياً على العرض».