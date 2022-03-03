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ثقافة
استعراض آلية إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية
استعراض آلية إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية
4 مارس 2022 01:54

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات الاحتفاء بشهر القراءة في دولة الإمارات، استضاف «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، في مقره بالشارقة، وفداً طلابياً وأكاديمياً من جامعة عجمان، ترأسه فايز الذنيبات، رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة.
ونظم المجمع ضمن الزيارة، ندوة تعريفيّة حول «المعجم التاريخي للغة العربية»، تحدث خلالها امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام للمجمع، حول الآلية التي يعمل من خلالها القائمون على المعجم، من محررين وفنيين، واستعرض آلية إنشاء المدونة الحاسوبيّة لقاعدة بيانات المعجم، ودوره في تنمية الآفاق البحثية للطلاب والباحثين.
وتطرق إلى الفرق بين «المعجم التاريخي للغة العربية»، وغيره من المعاجم التقليدية التراثية.
وأشار إلى جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية هذا المشروع، ولمّ شمل المجامع العربية لإنجازه، مؤكداً أن إنجاز المعجم يشكل إضافة معرفية ليس للعاملين في اللغة العربية فقط وإنما أيضاً للباحثين في مختلف الآداب والعلوم الإنسانية.
من جهته، قدّم باسل حايك، المهندس الفني في المجمع مداخلة خلال الندوة، تناول فيها الآلية التقنية التي تعمل مدونة المعجم التاريخي على أساسها، شارحاً كيفية البحث في محتوى المعجم، ثم الطريقة التي يتعامل بها المتخصصون مع المدونة، التي تحتوي نحو 12 ألف كتاب ومجموعة من الوثائق اللغوية.
وتأتي زيارة الوفد الطلابي والأكاديمي من جامعة عجمان، في إطار سعي المجمع للتعريف بمشروع «المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي يشارك في إعداده عدد كبير من الباحثين والمتخصصين والتقنيين، ويسهم في إنجازه أكثر من 11 مجمعاً عربياً، يعملون تحت مظلة مجمع اللغة العربية بالشارقة.

الإمارات
شهر القراءة
اللغة العربية
المعجم التاريخي للغة العربية
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