منال عطايا تحوز وسام الاستحقاق الألماني

الشارقة (الاتحاد)

تسلمت منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية، في حفل أقيم بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، تقديراً لدورها البارز في دعم وتوطيد سبل التعاون الثقافي بين البلدين، ودفع مسيرة العمل المشترك إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما.

وحصلت عطايا على الوسام لما بذلته من جهود في سبيل توثيق وتمتين الروابط الثقافية والفكرية بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا منذ توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للمتاحف ومتاحف برلين عام 2013 وما نتج عنها من تنظيم عدة معارض ناجحة مثل «تجلي الفن الإسلامي»، وعواصم الثقافة الإسلامية الأولى، معرض طرق التقاطع: التبادل الثقافي بين الحضارة الإسلامية، أوروبا، وما بعدها التي قدمت بالتعاون مع متاحف برلين، مقتنيات لم يسبق عرضها وبرامج تعليمية شاملة أقيمت على هامش تلك المعارض التي شهدت إقبالاً قياسياً من الزوار.

إلى ذلك، قالت عطايا: «أقدم هذا الوسام لزملائي هنا وفي ألمانيا تقديراً لدعمهم وعملهم الجاد والدؤوب الذي جعل هذه الشراكة رائدة وناجحة وفاعلة».

ووجهت الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للقطاع الثقافي والفني في إمارة الشارقة، كما ثمنت جهود وزارة الشؤون الخارجية في الإمارات وألمانيا، والسفير الألماني، مشيرة إلى أن الوسام الرفيع تجسيد لجهود سموه عبر عقود من الزمن.

وقالت: «أشعر بالرضا والفخر لقدرتنا على تحقيق الأهداف التي طمحنا لها منذ 10 سنوات والمتمثلة في البحث والترميم وتنظيم البرامج الأكاديمية والمعارض النوعية»، مضيفة: الحصول على هذه الجائزة المرموقة وسيلة مثالية لإظهار التقدير، وتحفيز كل من عمل معنا كفريق قوي، لتوسيع أفق الحوار الإماراتي الألماني وتعزيز سبل التبادل الثقافي.

وأوضحت أن وسام الاستحقاق اعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الشارقة لتعزيز الروابط الثقافية مع مختلف دول العالم وتكثيف حضور الإمارة الثقافي على الصعيد العالمي.

وانطلق التعاون الثقافي الإماراتي الألماني منذ نحو عشر سنوات شكّل خلالها «سوا - برنامج علم المتاحف» الذي تموله هيئة الشارقة للمتاحف ووزارة الخارجية الألمانية، خطوة مهمة نحو تمتين العلاقات الثقافية والإنسانية، حيث يُنظم البرنامج سنويا بالتعاون مع متاحف برلين ومعهد جوته في منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية.

وعلى هامش التكريم، قال السفير الألماني إرنست بيتر فيشر: «قامت منال عطايا ببناء جسور ثقافية دائمة بين الإمارات وألمانيا، وتمكنت من قيادة تعاون عميق وهادف بين متاحفنا والأهم من ذلك بين الأشخاص القائمين عليها».

وأضاف: «تمكنت منال عطايا من التأثير في قلوب العديد من المتخصصين في مجال المتاحف من الشباب في كلا البلدين وأسهمت في توسيع معارفهم وعملت من خلال ربط متاحفنا على تعميق الروابط بين بلدينا».

ووسام الاستحقاق الألماني الوسام الفيدرالي الوحيد في ألمانيا ويتم منحه لإنجازات خاصة في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الفكرية أو الفخرية.