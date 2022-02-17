«السوربون أبوظبي» تحتفل برأس السنة الكورية

أبوظبي (الاتحاد)



بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في دولة الإمارات، والمركز الثقافي الكوري، احتفلت جامعة السوربون أبوظبي برأس السنة الكورية من خلال إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية في الحرم الجامعي.ويأتي هذا الحفل في إطار جهود جامعة السوربون أبوظبي المبذولة لإثراء التجربة الطلابية من خلال إقامة احتفالات وعروض ثقافية وتعزيز مبادئ أساسية كالتنوع الثقافي والشمولية.

وحضر الحفل لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة وزوجته ووفد من سفارة جمهورية كوريا في الدولة والمركز الثقافي الكوري.

إلى ذلك، قال لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الدولة: «أتيح لنا التعريف بالثقافة الكورية في جامعة السوربون أبوظبي، وهي جامعة ذات سمعة عالمية في تسليط الضوء على القيمة الفلسفية للتنوع الثقافي. وسنعمل جاهدين لاستمرار هذا التعاون المشترك مع جامعة السوربون أبوظبي ونأمل بإتاحة مزيد من الفرص للاستمتاع والتعرف على الثقافة الكورية التقليدية إضافة إلى موسيقى البوب المعاصرة والدراما والأفلام التي تألقت على المسارح العالمية».

وقالت سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «الحدث منصة تسلط الضوء على أهمية التراث الثقافي الكوري النابض بالحياة، والذي يشمل عناصر تراثية متنوعة تتجسد في الموسيقى والرقص والمأكولات».