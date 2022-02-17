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ثقافة
«سالم بن حم الثقافي» يعقد اجتماعه التأسيسي الأول
مسلم بن حم وأعضاء مجلس الإدارة
17 فبراير 2022 17:03

العين (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي مؤخراً الاجتماع التأسيسي الأول، في مقر مركز سالم بن حم الثقافي لاستعراض الاستعدادات النهائية لافتتاح المركز الثقافي ومناقشة خطة الافتتاح، وما يتضمنه من فقرات وفعاليات، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز المركز الثقافي على الساحة المحلية.
واستمع الحضور إلى عرض موجز عن المركز، وآليات تطوير أعماله وأنشطته وبرامجه في المستقبل، بما يحقق تطلعات المجتمع وذلك من خلال تبني المركز لعدد من البرامج والأنشطة المختلفة والمتجددة، التي تسهم في إثراء القضايا والموضوعات المطروحة للحوار.
وخلال الاجتماع، قال الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس الإدارة: «إنشاء مركز سالم بن حم الثقافي يدعم جهود قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني». وتابع: «ملف التراث المحلي ثري بعناصره وتفاصيله، سواء المادية منها أم المعنوية، وهنا تأتي أهمية عملية التوثيق لهذه العناصر، لكونها تشكل جزءاً من النسيج التراثي الوطني».
وتم خلال الاجتماع صياغة أهداف المركز للمساهمة في تعزيز ركائز التراث الإماراتي الأصيل وأبعاده الثقافية حاضراً ومستقبلاً، وتجسيد البناء الاجتماعي بكل قيمه الروحية وسجاياه التي تشكل نسيجه المتماسك الذي تتجلى فيه المعاني السامية للتسامح المتجدد عبر حقب التاريخ المتعاقبة وشملت الأهداف: المساهمة في تعزيز البناء التراثي الإماراتي والمحافظة على خصائصه ومرتكزاته الأصيلة، والمشاركة في إعلاء صروح الثقافة التي تشهدها الدولة، والمساهمة في تأكيد أهمية توثيق مراحل التاريخ الإماراتي المعاصر وذاكرته المجتمعية من خلال رصد الذكريات والمذكرات التي تعد مصدراً أساسياً في كتابة التاريخ، والمساهمة في إبراز مواهب الإبداع والابتكار ورعايتها، ىالشراكة الاجتماعية والثقافية مع المؤسسات المعنية في الدولة، وتأكيد أهمية إعطاء الفعاليات الاجتماعية استحقاقها في ترسيخ قيم المجتمع الإماراتي وهويته الأصلية، والمساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي، والمساهمة فيما يعزز الدعم بأشكاله المتعددة لذوي الهمم وإبراز قدراتهم.

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