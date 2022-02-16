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ثقافة
فعاليات للمكتبة المتنقلة الذكية في العين
مشاركة متميزة للمكتبة المتنقلة الذكية في مهرجان المبزرة (من المصدر)
17 فبراير 2022 01:17

هويدا الحسن (العين)

بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية التعليمية، شاركت مكتبة أجيال المستقبل، ممثلة في المكتبة المتنقلة الذكية ومدرسة القهوة والسنع، في مهرجان المبزرة ضمن فعاليات شتاء الإمارات.
وتأتي المشاركة ضمن جهودها الرامية إلى المشاركة بفاعلية في إنجاح حملة أجمل شتاء في العالم، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في المساهمة في العودة للحياة فيما بعد «كوفيد 19».
وشمل برنامج المشاركة فعاليات مميزة ثقافية وتعليمية وترفيهية، قدمتها المكتبة المتنقلة الذكية للأطفال كانت محل إشادة الجميع.
وزارت المكتبة المتنقلة الذكية شخصيات رسمية وقفوا على أنشطة المكتبة، وأبدوا إعجابهم بالدور المميز الذي تلعبه مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في الخريطة الثقافية لمدينة العين بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. وشاركت مدرسة القهوة والسنع في الركن المخصص للتراث بعرض لعدد من المقتنيات التراثية وعرض حي لطقوس إعداد القهوة العربية.
وتقدمت إدارة المهرجان بالشكر للشيخة الدكتورة شما، عبر تقديم درعين الأول لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، والثاني لمكتبة أجيال المستقبل تقديراً لرئيس مجلس الإدارة على دور مؤسساتها الفعال خلال المهرجان. 

الإمارات
العين
شما بنت محمد بن خالد
شما بنت محمد
المكتبة المتنقلة
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