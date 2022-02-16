طقس تناول الشاي.. مدخل إلى الفكر الآسيوي

بقلم: منصف اليونسي

ترجمة: أحمد حميدة

إنّ لاكمال الوجود.. نتاج لكماله، وأن نحافظ ونحتفي بالأوّل، فذلك يعني أن نجلّ ونعظّم الثّاني. وتمثّل هذه الفكرة على بساطتها وفرادتها، الخيط النّاظم لما جاء في «كتاب الشّاي» لأوكاكورا كاكوزو، والتي مكّنت هذا الأخير من شرح العقليّة الآسيويّة، استناداً إلى المثال الذي أورده في هذا المؤلّف: «طقس تناول الشّاي». وإن كان هذا الطّقس «يهدي اليابانيّين إلى سبل بلوغ حالة الصّفاء والانسجام، ويفصح عن سرّ اللّطف المتبادل بينهم، والعمق الرّومانسي الكامن في علاقاتهم ببعضهم بعضاً»، فقد كان قبل ذلك.. تعبّداً للاّكمال.. باعتباره دافعاً يسمح بإدراك المحتمل في حياة منذورة للاّمحتمل».

ويحيل ذلك اللاّمحتمل على عجز أغلب الأحياء عن التّسامي على قدرهم الإنسانيّ المباشر، ووفقاً لهذا، فعوض أن تواجه الأحداث الطّارئة، يتمّ تقبّل تلك الأحداث بوصفها إثباتات للمطلق. وحسب «كاكوزو» يكون التغيّر وحده هو المترجم عن الأبديّة، فلماذا لا نتقبّل الموت حينئذ كما نتقبّل الحياة، وكلاهما رجع صدى للآخر.. ليل ونهار البراهما؟ فجمال الأشياء التي هي غير كاملة بالضّرورة في هذا العالم، أنها تظلّ علامة على ما هو جميل.. على ما هو كامل وأبديّ. بل إنّ الأمر لأوشك من ذلك! فكلّ الأشياء التي تساهم في الانسجام الكونيّ، ينبغي أن نرى فيها علامة دالّة على ما هو جميل. فيكون الفكر الآسيوي بهذا المعنى قد تأسّس على «تعشّق الجمال حتّى في الأعمال اليوميّة الأكثر اعتياديّة». وتغذّي تلك النّظرة الشّموليّة كلّ مجالات الحياة المجتمعيّة: «بعيداً عن كونها تكتسي مجرّد جانب جماليّ، فهي تترجم في ذات الوقت عن نظام أخلاقيّ ودينيّ طريف، وعن رؤية اليابانيّين الخاصّة للإنسان وإلى الطّبيعة». وكم يذكّرنا ذلك التصوّر بمفهوم «المثاليّ» عند أفلاطون كما ورد تحديداً في محاورة «المأدبة»، وعلى الوجه الأخصّ في المحاورة بين سقراط وديوتيم.

«كاكوزو» وأفلاطون

مستنداً إلى تعاليم سقراط، لم يفصل أفلاطون بصورة جذريّة بين العالم الأرضيّ وعالم الأفكار، بل إنّه جعل من الجمال الأرضيّ علامة على الجمال الخالص، فيما تكون الطّبيعة المحايثة في ذات الوقت، تجلّياً وعلامة دالّة على المتسامي الكليّ. ونحن على علم بالارتباط الفكري لأفلاطون بالهند. وكان ماكس مولاّر قد لاحظ التّماثل المدهش بين فكر أفلاطون وتعاليم «الأوبانيشاد». ودون استبعاد تلك الفرضيّات، فإنّ التّماثل بين الفكر الشّرقيّ الذي أدخله كاكوزو هنا والفكر الأفلاطوني يفسّر أساساً بطابعها العرفيّ والشّموليّ. ومن الثّنائيّة الكارتيزيّة والفصل الجذريّ بين الرّوح والجسد، وما ينجم عن ذلك من نتائج، أمكن للثّقافة الغربيّة التحرّر تماماً من ذلك التصوّر الشّموليّ والاصطلاحيّ. وتفصل مثل تلك الثّنائيّة بين كمال الفكر وفساد المادّة، فيما أنّ الشّرق في تصوّره التّوحيديّ كان يعشق الفكر الكامن صلب المادّة. ويسترشد كاكوزو في ذلك بالطّاويّين الذين يعتبرون أنّه «داخلنا يلتقي الروح بالطّبيعة، وداخلنا يختلف اليوم عن الغد». هكذا.. «كانت همّة الطّاوي تتعلّق دائماً باستكشاف الجمال في عالمنا هذا.. الذي قدّ من تعاسة وحيرة».

وإن كان الجمال، كما يشير إلى ذلك قول مأثور، لا يكمُنُ في غير العين النّاظرة، يكون الفنّ الآسيوي قد دفع بالمنطق حدّ جعله أساس كلّ فنّ حقيقيّ: «وبالنّهاية.. فإنّ مثال الشّاي يغدو نتيجةً لتصوّر متصوّفة الزّان ذاك، إذ تكمن العظمة في نظر هؤلاء المتصوّفة في تأمّلهم العميق في أبسط تفاصيل الحياة. ولذا، لا يشكّل التّعقيد معياراً للفنّ والجمال، وإنّما هي البساطة والتناغم التي تكون قد ساهمت في تبلورهما.

والجمال الموحي.. ينبغي أن يخمَّن في حالات الصّمت، في الظّلال وفي الفراغات. ونحن هنا أيضاً.. بصدد تصوّر شموليّ للعالم يحكم تلك المعايير الجماليّة. فالجمال كما الحقيقة، في أبعادهما المطلقة، عصيّان على الوصف، على نحو يجعل الإمساك بهما لا يتمّ إلاّ عبر مقاربة سلبيّة، وهنا تكمن الإشكالات العديدة التي واجهت حكماء الشّرق، وقد أخبرنا كاكوزو أنّ الحكماء القدامى كانوا لا يمنحون علومهم بصورة نسقيّة ومنتظمة. فالوحدة ينبغي أن تغلب على الثّنائيّة، التي لا تكون إلاّ نسبيّة، وهنا تكمن أهميّة أن يحلّ الإيحاء محلّ الإثبات، لأنّ كلّ إثبات نفي، وكلّ نفي هو في النّهاية نفي للمطلق وإضفاء لذلك المطلق على ما هو ثنائيّ. فأن نتحدّث بشكل توكيديّ، قاطع وباتّ، فإنّ ذلك يقودنا بالضّرورة إلى إثارة ثنائيّة ما. وإذا كان كاكوزو لا يلمس تماماً الخلاصة الرّوحيّة لفنّ الإيحاء، فإنّه كان يستشعر دافعها الفنيّ: «إنّ كبار المعلّمين في الشّرق كما في الغرب لم يهملوا أبداً أهميّة الإيحاء بهدف مقاسمة سرّهم مع الغير».

وفي ما يتعلّق بطقس تناول الشّاي على وجه الخصوص، يقول كاكوزو: «إنّ فنّ تناول الشّاي يتمثّل في إخفاء الجمال الذي يكون بوسعنا اكتشافه، والإيحاء بذاك الذي لا نجرأ على كشفه». وعلاوة على ذلك، فإنّ العمل الفنيّ يفصح عمّا هو فوق الوصف، ويمكّن بطابعه العرضي من ملامسة المطلق: «يميل المغرم بالفنّ إلى التّسامي على ذاته فيغدو موجوداً وغير موجود(...)، وبهذه الكيفيّة ترتقي الأعمال الفنيّة الرّائعة إلى مرتبة الأعمال الجليلة والمهيبة» (...).

الغرب في مواجهة الشّرق

إن اعتبر كاكوزو أنّه من الضّروري التّذكير بالمبادئ التي تحكم الفكر الشّرقي، فذلك لأنّه لاحظ عدم استيعاب الغربيّين للثّقافة الآسيويّة، وأدرك حجم الهوّة التي تفصل بين الثّقافتين.. الشّرقيّة والغربيّة. فالمواطن الغربيّ العاديّ، المنتهب بنزعة الرّضا على النّفس، لن يرى في حفل تناول الشّاي سوى «ظاهرة غريبة يختصّ بها شرق متصنّع وطفوليّ». ثمّ إنّ الغرب الحديث الذي فصل بين الإنسان والطّبيعة، وعزل الجزء عن الكلّ، والرّوح عن المادّة واللاّكمال عن الكمال، لا ينفكّ يعمل على تصحيح العالم كما يراه هو، وفي هذا السّياق، لا يني يعزّز قدرته على التّغيير والفعل، وبالتّالي قدرته على التّدمير، فيتعمّق تبعاً لذلك انفصاله عن الطّبيعة. أمّا الفكر الشّرقيّ، فله تصوّر معاكس لا يستوعبه الغرب. ويوضّح كاكوزو قائلاً: «في الحقيقة أنّ أولئك العاجزين عن إدراك تفاهة بعض الأشياء العظيمة، لن يكون بوسعهم إدراك عظمة الأشياء التّافهة لدى الآخرين» (...).

ويبدي كاكوزو تفجّعه من الوضع الذي آل إليه العالم الحديث: «أجل! إنّ هذا العالم يسير مترنّحاً، تغمره ظلمة الأنانيّة والابتذال. فالمعرفة باتت تباع وتشترى من قبل ذوي الضّمائر المريضة، والإحسان بات يقدّر بمقياس الفائدة (...)، ولكن.. ونحن ننتظر، ماذا لو تذوّقنا معاً كوباً من الشّاي؟ لأنّه ليس ثمّة غير خيار أوحد لمقاومة القوّة الطّاردة والمميّعة للعالم الحديث: «أن نستسلم للجمال الآسر للأشياء..».