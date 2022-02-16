هل سنعود إلى طوافنا بالعالم؟

ترجمة: د. عز الدين عناية

في هذا الحوار الذي أدلى به عالم الاجتماع الإيطالي ستيفانو أَلِيافي، الخبير بشؤون الهجرة وحراك الشعوب، إلى مجلة «كونفرونته» الإيطالية، ملامسة لواقع الجائحة ومستقبل تأثيرها على حركة الشعوب. صحيح أن الجائحة تبدو قاهرة ومرهقة، ولكن الحركة الملازمة لطبيعة المجتمعات والتاريخ تبدو هي المؤثرة الحقيقية والحاسمة في صراع البشر مع هذا الخصم (الفيروس). وبناءً على حتمية التحول، وقدرة الإنسان على اغتنام فرص التحول، ستتسنى للبشرية فرصة العودة إلى طوافها المعهود، وإن باحترازات أكبر وحيطة أشدّ.

* يبدو أنّ كتابكم الصادر في أواخر 2021 «سنعود إلى طوافنا بالعالم» جاء نتيجة تفكير في أوضاع العالم انطلاقاً من جائحة كوفيد. أن نستأنف طوافنا مجدّداً بعد أن توجّب علينا التوقف! فهل هذا هو مغزى الكتاب، بمعنى الحاجة إلى التفكير فيما حدث وفهمه؟

- رسمتُ خطّة الكتاب في عمق الحجر الصحي متأمّلاً الحراك البشري وموجات الهجرة، وهي مواضيع لازمتني منذ عقود. ومن مفارقات الجائحة أن حصل هذا اللامتصور، وتوجّب عليّ التوقف عن الحركة، والانغلاق في البيت، لأن هذا الغريب هو من بدأ في التحرك، أقصد الفيروس، مكرِهاً الجميع على التريث والتوقف. ولكن هذا التوقف بات الشرط الملائم للتأمل في ترحّلنا الدائم. فمن جانب تنبّهنا إلى كمّ الحركة العبثية التي كنا نهدرها سدى بمجرد أن خضنا تجربة العمل من المنزل، أو العمل عن بعد (Smart working). تبيّن لنا عدم جدوى التنقّل أحياناً والقيام برحلات لأجل عقد اجتماعات أو إجراء مشاورات، وهو وضع جديد لن نتخلّى عنه مستقبلاً.

كنّا نأتي أيضاً من حقبة سرعة عمياء، يتحرّك فيها كل شيء: الأخبار، والمال، والبضائع، والأشخاص. لنفكر في حركة البشر، فكل عام كانت تتحطم أرقام قياسية ذات صلة بالسياحة والرحلات الجوية بين القارات (وقد زادت في السنوات الأخير قبيل جائحة كوفيد بمستوى فاق نسق التجارة العالمية!). كنا نتحرك لأسباب على صلة بالشغل والاستجمام والثقافة، أو لسبب أننا لا ندري ما نفعل أيضاً، ونتصور أن الذهاب بعيداً يمنح وقتنا معنى.

ستيفانو أَلِيافي

ومن جانب آخر، جعلت استحالة الحركة حاجتنا الجسدية والنفسية إلى إتيان ذلك الفعل أكثر وضوحاً: وهو ما دعاني للتفكير في نزوع البشر للترحّل، بمختلف أشكاله وبشتى مسوّغاته. إذ يستعيد تأملي الوارد في الكتاب تاريخ البشرية والنظريات السوسيولوجية بشأن الحركة، وإلى غاية متابعة مؤلفات المترحّلين في عصرنا الحديث مثل بروس شاتوين. تأكد لديّ أنّ مبرّرات الحركة مع الجائحة لم تتقلّص. وبالإضافة إلى ذلك، وَلّدت الجائحة أشكالاً جديدة من الحيف، وفاقمت ما هو موجود. إذ ستسود أشكال أخرى من الرقابة، على غرار التثبت في الجوازات الصحية التي قد تفوق أهميتها، وقتياً، الجوازات الوطنية (مع ما لها من قيمة رمزية). ومع هذا لن تَحول الجائحة دون «إكسبو»، أو التظاهرات العالمية، أو الألعاب الأولمبية، أو المعارض وغيرها من الأنشطة العالمية في الحاضر، وسنشهد في القريب العاجل انطلاقة متسارعة جديدة تتماشى مع مستوى تحكمنا الفعلي في الفيروس.

* يبدو الكتاب مثل تهليل يمدح فضل الحركة: وما الطواف بالعالم الذي تقلّص سوى شكل من أشكال تلك الحركة. أولسنا بصدد التنبّه مجدّداً إلى ضرورة إعادة التفكير في طبيعة الحركة، بوصفها تاريخاً وسيرة وأسطورة تأسيسية... أَليس كذلك؟

- أجل، بذلك الشكل. نحن ننظر إلى العديد من الظواهر كقطاعات منفصلة: الهجرة، السياحة، السفر المتواصل جيئة وذهاباً، العُطل، نقل البضائع، وكأنه لا رابط بينها. في حين هي أجزاء متكاملة من ظاهرة اجتماعية شاملة. فمنذ ظهور «إنسان نياندرتال» في أفريقيا وما أعقبه من ظهور «الإنسان العاقل»، إلى الهجرات المؤسسة، ذات الرمزية الخاصة، في الأديان والثقافات، وإلى غاية ما عشناه بالأمس القريب من استعمار وغزو ورحلات استكشاف، وما نعيشه اليوم من تجارة عابرة للقارات وغيرها، فإنّ الحركة والتنقل ظلا دائماً محركين جوهريين لتاريخنا، ويقول روبرت بارك، مؤسس مدرسة شيكاغو للسوسيولوجيا: «إن العقل هو منتوج عَرَضي للتنقل». ولذلك فإن شكل فهمنا للعالم وقراءته على ارتباط وثيق بالحراك الذي لم يعد منحصراً بكوكب الأرض، لأنه قريباً سيكون صوب الفضاء.

الاختيار المرهق

* في نقطة ما من الكتاب أوردتم: «في مجتمعاتنا يتغير كل شيء، لأنّ بإمكاننا الاختيار، ولكن للاختيار ينبغي طرح أسئلة حول معنى الاختيارات ومغزاها، وتحليل الإمكانيات المتاحة. لقد زاد كمّ الشكوك مقارنة باليقينيات بشكل مهول». فهل نحن أمام تغيّر في نسق السرعة؟ وإذا كان السياق مُلزِماً، أَوَلا يشكّل ذلك ضرراً بسلامة الإنسان؟

- ينبغي الاختيار، وما من شك أنه شغلٌ مرهق، ولا أقلّ من ذلك شرط حريتنا وشرط استقلاليتنا، وهما من الأمور التي لن نتخلى عنها بسهولة. ليس من الهين العثور على مسار واضح وبوصلة، أو لنقل تعليمات جاهزة للاستعمال. هذا هو الشرط الإنساني اليوم، وسنظلّ على ذلك النحو مستقبلاً، وهو ما يضعنا أمام هوامش تجريب اجتماعية خارقة، وأحياناً مرهقة، ولكنها مفعمة بالطاقة. ولا تحرجني زيادة الإمكانيات المتاحة، وما يثير خشيتي تخلّينا عن تسيير هذا المركّب الهائل بتنوعاته المختلفة، وهو ما يمكن أن يكون مغايراً، وأظن أن الأجيال الشابة تدرك ذلك.

غلاف الكتاب

* لو كنتَ وزيراً -كما تمنيتَ ذلك في أحد فصول الكتاب- ماذا ستفعل لو توفرت لك السلطة السياسية بشأن موضوع الهجرة؟

- وددتُ كتابة فصل على حدة يشمل مقترحات تهدف إلى التحكم بالهجرة، وبشكل مفصل، لأننا عادة ما نقول إن النقد سهل (أو التحليل)، ولكن الصعوبة في فعل الأشياء والتحكم فيها. ولكن ليس هناك شيء حتمي في ما يجري. في الماضي كان اهتمام الدول بالهجرة يفوق ما نحن عليه الآن. فحين أغلقنا الحدود أمام الهجرة القانونية ازدادت الهجرة غير النظامية. وبالتالي يقتضي الأمر الانطلاق مما كنّا نفعله في السابق، وتطويره وجعله مواكباً للزمن ولأوضاع الهجرة الجديدة. يجد القارئ في الكتاب بعض الخطوط العامة لذلك مشفوعة بشروح مفصلة: من الاتفاقات مع بلدان المأتى إلى سياسات الاندماج، كما قمت أيضاً بجرد للمكتسبات في هذا الشأن. ومن المهم إيصال رسالة بأن الهجرة يمكن التحكم فيها، وهو ما يعود بالنفع على الجميع. فنحن بوسعنا حسن التصرف في كل شيء من المبتكرات التقنية، إلى الجائحة، إلى التعليم، إلى السياسات الصناعية.

* هل سنعود إلى طوافنا المعهود بالعالم؟ سؤال يؤرق كثيرين. فكتابكم السابق جاء بعنوان «دوّامة التخلّف» وكتابكم الحالي «سنعود إلى طوافنا بالعالم» يبدو الكتابان متشابهين، كأنهما فصلان من مؤلف واحد بحسب قراءتي. يتضمّنان أرقاماً وتحليلات ومعاينات ومقترحات لتسيير الأمور ودعوة للتغيير والتحسين. فهل أنتم متفائلون في زمن الجائحة أم عكس ذلك؟

- صحيح أن الكتابين يتكاملان. حاول الكِتاب السابق استيعاب حركة الشعوب من خلال عرض قضايا الهجرة والنزوح، اعتماداً على البحث الديمغرافي، وفي الكتاب الحالي حاولت التطرق إلى الهجرة وقضايا الجائحة ضمن سياق عام لحراك البشر، والبضائع، والمال، والأفكار. وهي المرة الأولى في حياتي التي يولد فيها لديّ عنوان الكتاب قبل إنجازه. كنّا في ظرف مكرَهين فيه على الثبات والانغلاق في البيت. وكان هدفي التأمل في ما يجري في العالم وما الذي سيحدث عقب ذلك. ثلاثون عاماً من الأبحاث في حقل حراك الشعوب والاشتغال على هذه المحاور، دفعتني لتقديم جواب عقلاني وغير واهم. سنتابع الحركة مجدداً، ولكن بشكل مغاير، وربما بوعي ومسؤولية أكبر.

الحوار نشر في مجلة «كونفرونته» الإيطالية في عدد ديسمبر 2021