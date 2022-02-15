ندوة عالمية تضع خريطة طريق لدعم مستقبل قطاع النشر

جنيف (الاتحاد)

تفتتح أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الندوة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للناشرين، غداً عن بُعد، وتجمع كبار ممثلي مؤسسات النشر وصناعة الكتاب في العالم، لإعلان النتائج التي توصلت إليها ورش عمل الخطة العالمية لتعزيز استدامة ومرونة صناعة النشر (إنسباير)، والتي تشمل ركائز هذا القطاع، من دور نشر، وموزعين، وكتّاب، ومعلمين، ومعارض الكتب، وقراء، ومناصري حرية التعبير.

وتشهد الندوة حلقة نقاشية حول نتائج الورش، يشارك فيها خوسيه بورغينو، الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين، وجون ديغن، المدير التنفيذي لاتحاد الكتّاب الكندي ورئيس منتدى الكتّاب الدوليين، وأندريه بريدت، مدير مؤسسة «نيلسون بوك»، وجان لوك تروتونير، الرئيس المشارك لاتحاد بائعي الكتب الأوروبية والدولية.

وجاء تنظيم ورش «إنسباير» استجابةً لاستبيان أجرته الجهات الموقعة على الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر، وتم نشر النتائج في تقرير «إنسباير» خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021، حيث عملت الورش على تحليل تفاصيل التحديات إلى جانب الفرص وآفاق التعاون في خمسة محاور رئيسة هي: حقوق الملكية، وحرية النشر، والاستدامة، والتنوع والإدماج، والتكنولوجيا والابتكار، ووفرت الورش لمجموعة واسعة من الخبراء والمعنيين بقطاع النشر منصة فريدة لمناقشة رؤاهم وتجاربهم وأفكارهم.

إلى ذلك، قالت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين: «فخورة بالإشراف على جهود الاتحاد لتحقيق التواصل بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في القطاع سعياً إلى تعزيز استدامة ومرونة صناعة النشر العالمية، إذ تعتبر هذه المرة الأولى التي نؤسس فيها لنقاش عالمي حول مستقبل قطاع النشر، فرغم التباين في اهتمامات العاملين والمعنيين، إلا أن الاتحاد نجح في تعزيز دوره خلال أحد أكثر الأوقات الحرجة في صناعة النشر».

تأثير «إنسباير»

يقود الاتحاد الدولي للناشرين مشاورات واسعة النطاق للتوصل إلى إجماع حول تأثير وباء كورونا على قطاع النشر العالمي وآفاقه المستقبليّة، وتقديم توصيات لتعزيز مرونته واستدامته، حيث انطلقت المشاورات رسمياً في سبتمبر 2021 بناءً على مساهمات أكثر من 60 جهة معنيّة بقطاع النشر في 20 دولة حول العالم، تحت إشراف لجنة خطة «إنسباير» التي تتكون من 11 عضواً من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين، لتحديد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النشر في مرحلة ما بعد كورونا، وبحث سُبل التعاون بين العاملين في منظومة النشر من الكُتّاب، والرسامين، وبائعي الكتب، ودور النشر، للتغلّب على العقبات التي تعيق تقدم مسيرة قطاع النشر.

وفي العام 2021، طوّرت اللجنة «الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر» (إنسباير) وتم إقراره من قبل أكثر من 60 مؤسسة ومنظمة مؤثرة على المستوى العالمي، ليمثل التزاماً بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الذي رافق جهود الاستجابة للوباء العالمي.