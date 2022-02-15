مهرجان أبوظبي يقدّم «روبرتو بوللي والأصدقاء»

أبوظبي (الاتحاد)

يعرض مهرجان أبوظبي، ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة التي تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، فعالية «روبرتو بوللي والأصدقاء»، بالشراكة مع السفارة الإيطالية لدى دولة الإمارات، في عرضها الأول لروبرتو بوللي أحد أشهر نجوم الباليه حول العالم، يوم 28 فبراير الجاري على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي.

ويدعو بوللي، أول راقص باليه إيطالي تتم دعوته لتقديم عرضه في أوبرا المتروبوليتان في نيويورك إلى جانب عدد من أشهر مؤدي الباليه في عصرنا، 8 مؤدين مشهورين عالمياً بقدراتهم ومهاراتهم الفنية الفذة في الباليه إضافة إلى عازف كمان، للانضمام إليه ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي، لتقديم حركات باليه من أهم المشاهد الكلاسيكية العريقة التي تشمل: ريموندا، كسارة البندق، ودوريان جراي.

وتنعقد فعاليات وبرنامج دورة المهرجان لعام 2022، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا.