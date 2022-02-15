19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
ثقافة
مهرجان أبوظبي يقدّم «روبرتو بوللي والأصدقاء»
روبرتو بوللي (من المصدر)
16 فبراير 2022 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

يعرض مهرجان أبوظبي، ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة التي تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، فعالية «روبرتو بوللي والأصدقاء»، بالشراكة مع السفارة الإيطالية لدى دولة الإمارات، في عرضها الأول لروبرتو بوللي أحد أشهر نجوم الباليه حول العالم، يوم 28 فبراير الجاري على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي.
ويدعو بوللي، أول راقص باليه إيطالي تتم دعوته لتقديم عرضه في أوبرا المتروبوليتان في نيويورك إلى جانب عدد من أشهر مؤدي الباليه في عصرنا، 8 مؤدين مشهورين عالمياً بقدراتهم ومهاراتهم الفنية الفذة في الباليه إضافة إلى عازف كمان، للانضمام إليه ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي، لتقديم حركات باليه من أهم المشاهد الكلاسيكية العريقة التي تشمل: ريموندا، كسارة البندق، ودوريان جراي.
وتنعقد فعاليات وبرنامج دورة المهرجان لعام 2022، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

أبوظبي
الإمارات
مهرجان أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©