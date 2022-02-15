«كتاب وأدباء الإمارات» ينظم «الترجمة البصرية لأدب الطفل»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع رأس الخيمة، ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة للعملية التعليمية والتثقيفية ورشة عمل حول «الترجمة البصرية لأدب الطفل».

وقال إسماعيل الناظر، من كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا مصر، إنه خلال التطور الذي حققته البشرية على المستويات العلمية، والتكنولوجية، والتعليمية، ازدادت الحاجة إلى الترجمة بهدف نقل نصوص مكتوبة وأخرى شفهية إلى أفلام سينمائية.

وخلال الورشة تم استعراض طرق وأساليب الترجمة البصرية الحديثة، والتعرف على خصوصيات دبلجة الأفلام الموجهة للأطفال. وأوضح الناظر أهمية الدبلجة، والتي هي أحد أنواع الترجمة السمعية البصرية.

ثم قدم عرضاً لأحدث التقنيات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في الترجمة البصرية، كما تم تدريب المشاركين على استخدام هذه البرامج بعد تثبيتها في أجهزتهم الخاصة بهم، فيما تناولت الورشة كيفية استخدام الكلمات الدارجة والسهلة للمشاهد، وتجنب الكلمات غير المألوفة مع مراعاة التطبيق العملي على البرامج الاحترافية. وقال الناظر: «لا بد من مراعاة الكلمات من دون الإخلال بالمعنى»، مشيراً إلى تطابق النص مع الصورة من الناحية التقنية.

وأكد الحاجة لإدراج النصوص السمعية البصرية والنصوص متعددة الوسائط ضمن أدب الطفل في المجتمع المعاصر، ولفت إلى أن مثل هذه الورش التدريبية ترفع قدراتهم، وتعلمهم المزيد من المهارات المحافظة على الثقافة الأصل على حساب الثقافة الهدف.