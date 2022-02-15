مركز الفنون يقيم نسخة خاصة من «إيقاعات على السطح»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إقامة نسخة خاصة من فعالية الأمسية الشعرية المفتوحة «إيقاعات على السطح»، في منارة السعديات بتاريخ 25 فبراير الجاري.

وتُعد إيقاعات على السطح ثاني الفعاليات التي يستضيفها مركز الفنون بنظام الحضور المباشر خلال العام الجاري، وتُقام بدعم رسمي من البعثة الأميركية إلى الإمارات، وبالشراكة مع منارة السعديات. وتضم الفعالية فنانين صاعدين ومعروفين يقدمون أمسية فريدة تتناول مواضيع الحنين والذاكرة، وتستوحي أعمالها من معرض «زمنّا» المُقام في منارة السعديات، والذي يستكشف تسعينيات القرن الماضي. كما يحظى الزوار بحضور عرض موسيقي حي يحييه ثلاثي موسيقى البوب الشعبي الكندي «ذا وانس»، بدعم من مركز الفنون الوطني الكندي، وهو مستوحى من عرض الأداء الذي قدمته الفرقة خلال إكسبو 2020 دبي.

إلى ذلك، قال دوريان بول روجرز، مؤسس فعالية إيقاعات على السطح: «متحمسون لإقامة الفعالية المباشرة الثانية ضمن أجندة الموسم العاشر. ويسرّني مدى تنامي شعبية مشهد فنون الأداء في الإمارات خلال السنوات العشر الماضية، وأتطلع للتعرف على الإبداعات التي سيحملها خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها».

وقال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يتميز مشهد الفنون في الإمارات بروح تعاونية متميزة أتاحت لنا إقامة فعالية إيقاعات على السطح في متحف اللوفر أبوظبي في نوفمبر الماضي، ونواصل التزامنا بهذا النهج خلال العام الجاري من خلال شراكتنا مع منارة السعديات لاستضافة النسخة الأحدث من الفعالية».

وتعكس هذه الشراكات مدى ازدهار المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات وجهود التعاون الحثيثة التي تبذلها المؤسسات الكبرى في الإمارات، انسجاماً مع رؤية الحكومة الطموحة والرامية إلى بناء مجتمع فني محلي مزدهر، والتي تنعكس نتائجها بوضوح من خلال الدور المحوري الذي يلعبه الفنانون الإماراتيون خلال الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي. وتمثّل إيقاعات على السطح والفعاليات الشبيهة عنصراً رئيساً لدعم الفنانين الصاعدين من خلال تزويدهم بفعاليات تتيح لهم تقديم أعمالهم للمرة الأولى في بيئة داعمة.

وتُقام فعالية إيقاعات على السطح بإدارة دوريان بول روجرز، مؤسس الفعالية، بينما يُقدم منسق الأغاني جايسوس زين إيقاعات متميزة ومليئة بالمشاعر خلال الأمسية. وتضم الفعالية مجموعة مختارة مسبقاً من الفنانين، ولا تتضمن عروضاً إضافية.