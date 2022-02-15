أعمال نور الدين وارحيم.. رؤية بصرية تستنطق الطبيعة فنياً وفلسفياً

محمد نجيم (الرباط)

تأسست تجربة الفنان التشكيلي والنحات المغربي نور الدين وارحيم، على خطاب جمالي يقوم على استحضار الطبيعة، وفق رؤية جمالية لافتة تقوم على تصور مليء بسرود بصرية تحكمها أنساق دلالية تستجيب للواقعية المعاصرة التي تشخص أشياء الطبيعة وتمنحها بلاغة ودلالات تأخذ المتلقي إلى عوالم الدهشة التي تبثها الأشياء.

يستخدم الفنان والنحات المغربي نور الدين وارحيم، في أعماله المعروضة في بمدينة الصويرة، تنصيبات فنية من مواد وخامات متنوعة كالخشب والطين واللحاء والخيش وجذوع الأشجار، مشبعة بالرموز والدلالات التي تمنح العمل الفني تجلياته الشاعرية وفق مقومات بصرية وجمالية شديدة الدقة والتناسق.

توفق هذا الفنان في ملامسة الأشكال والتعابير البصرية التي يمكن أن تمنحها لنا الطبيعة بكل ما فيها من رموز وشحنة إيجابية تصالح الإنسان، وكان الفنان يحاول إعادة الإنسان إلى طفولته البعيدة.

أعماله تؤكد على الصداقة الأبدية التي تربط بين الإنسان والطبيعة، وهذا ما توضحه لنا تلك المجسمات والتنصيبات واللوحات الفنية، بكل ما تحمله من قيمة جمالية وبعد تأملي.

تشكيل الفضاءات

تصف الناقدة الجمالية عزيزة الرحموني أعمال الفنان نور الدين وارحيم بقولها: جو من الطمأنينة تستشعره في عمل نور الدين وارحيم، فالفنان يستعرض هذه الطمأنينة الشخصية في أعماله التشكيلية سواء اللوحات أو المنحوتات. أنامله تشكل الفضاءات انطلاقاً من خياله وذكرياته وقناعاته، ليست هناك أشكال تتجاذب وتتنافر، في كل عمل موضوع واحد محدد ودقيق وجميل، لا لون سائب ولا زركشات فائضة، إنها نشوة التراب تخلق السعادة لدى المتلقي لأن الأعمال الفنية لدى نور الدين، تُشكل بسعادة ونشوة الحياة، لأنه يعرف أن الجذور والتراب هي أصل الحياة وأعماله تسمح بإعادة اكتشاف الطبيعة داخل لوحات «مونوكرومية»، لوحات تقودك وتجرك لرؤية مختلفة لمواد طبيعية كاللحاء والقشور وهي متداخلة مع الرسوم، فتستمتع بما تراه دون أن تهتم وتسأل عن المدرسة التي ينتمي إليها الفنان.