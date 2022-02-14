استشاري «الإماراتي لكتب اليافعين» يناقش أجندة العام 2022

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس الاستشاري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، اجتماعه الأول، لمناقشة خطة عمل المجلس للعام الجاري ودوره في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال والشباب، وإطلاق مبادرات نوعيّة ترتقي بأدب الطفل، ومد جسور التواصل البناء مع المؤسسات والفعاليات الدولية والعالمية المعنية بكتب اليافعين.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع آليات مشاركته في فعاليات ومعارض ومنها فعاليات شهر القراءة، واليوم العالمي لكتاب الطفل، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض بولونيا لكتاب الطفل، ومعرض لندن الدولي للكتاب، ومعرض أبوظبي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومؤتمر المجلس الدولي لكتب اليافعين، وغيرها الكثير من المعارض والفعاليات والمبادرات.

إلى ذلك، قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «ركزنا في الاجتماع على وضع أجندة عمل متكاملة للعام الجاري تجسد رؤية المجلس وأهدافه ورسالته في تسهيل التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد والمنظمات المعنية بأدب الطفل داخل وخارج دولة الإمارات، ليقود المجلس جهود النهوض بأدب الأطفال واليافعين في الإمارات والمنطقة، ويقدّم نموذجاً في إحداث فرق جوهري في معايير صناعة نشر كتاب الطفل العربي». وأكدت توجهات المجلس في دعم كافة الجهود التي تسهم في تطوير الأعمال الإبداعية التي تعنى بأدب الطفل، من خلال مد جسور التواصل مع المؤلفين والرسامين والمؤسسات الثقافية داخل الدولة وخارجها، وإطلاق المبادرات التي تعزز ثقافة القراءة، مشيرة إلى أن المداخلات التي شهدها اجتماع المجلس الاستشاري من قبل عضواته اللواتي يمتلكن خبرات وتجارب غنية في مجال الأدب وصناعة كتب الأطفال وقطاع النشر ستشكل إضافة نوعية لعمل المجلس في المستقبل.

وكان المجلس الإماراتي لكتب اليافعين أعلن عن تشكيل مجلسه الاستشاري الجديد، في نوفمبر الماضي على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليتولى مهام تمثيل المجلس في الفعاليات الثقافية والمؤتمرات ومعارض الكتب الدولية، إلى جانب بحث خطط عمل المجلس ومنجزاته خلال الاجتماعات ربع السنوية للمجلس.