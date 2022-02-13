مهرجان أبوظبي يستضيف فعالية «نوسنتيزم»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن دورته التاسعة عشرة التي تنعقد برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يستضيف مهرجان أبوظبي، بالشراكة مع سفارة مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في 17 فبراير، أمسية موسيقية لروائع الكمان والبيانو الكلاسيكية الإسبانية بعنوان «نوسنتيزم» للثنائي العالمي: عازفة الكمان الإسبانية لينا تور بونيت، وعازفة البيانو ألبا فينتورا، وذلك في مسرح منارة السعديات.

هدى إبراهيم الخميس

بناء الجسور

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «طوال خمسة وعشرين عاماً، كرّسنا دورنا في إثراء الرؤية الثقافية للإمارات، عبر دعم الثقافة والفنون وتمكين الصناعات الإبداعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية بالشراكة مع المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية، انطلاقاً من إيماننا بدور الفن في تلاقي الشعوب وبناء جسور الحوار بين الثقافات، واستئناف مسيرة الحضارة الإنسانية بكافة مكوناتها».

وتابعت: «بالتعاون مع سفارة مملكة إسبانيا لدى الدولة، نستضيف في أبوظبي، عازفة الكمان العالمية لينا تور بونيت، وعازفة البيانو الشهيرة ألبا فينتورا، أستاذة الموسيقى في المعهد الأعلى للموسيقى في برشلونة، في لقاء استثنائي مع الجمهور المحلي يحتفي بروائع الموسيقى الكلاسيكية، ويعكس عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما يسهم في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي في مشهد الفنون العالمية عبر استقطاب المواهب الموسيقية العالمية». وختمت بالقول: «تربطنا بالمؤسسات الثقافية والفنية العريقة في إسبانيا شراكات استراتيجية أسهمت في تعزيز الحضور العربي على أهم المسارح وكبريات دور الباليه في كل من برشلونة ومدريد، انعكاساً لتاريخ عريق من التعاون، استشرافاً لمستقبل زاهر حافل بقيم السلام والتعايش بين الثقافات».

لينا تور

باقة مبهجة

ويستوحي الثنائي العالمي، في الأمسية الموسيقية، التي تستمر على مدار 70 دقيقة، الإلهام من موسيقى أوائل القرن العشرين وما بعده، حيث تنضم عازفة الكمان الموهوبة «بونيت» إلى عازفة البيانو المتألقة «فينتورا» لتقديم باقة مبهجة من الأعمال الموسيقية الرائعة لكبار المؤلفين الموسيقيين أمثال تولدرا، وغرانادوس، ورافيل، ودي فالا، وكرايسلر.

ثنائي مبدع

وصرّح إينيغو دي بالاسيو إسبانيا، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: «تحتلُّ الموسيقى مكانةً مهمةً كونها تمثّلُ عنصراً أساسياً في الثقافة والتراث الإسباني، وتعكس الفلكلور الغني بما يشتمل عليه من الأنماط الإبداعية المتنوعة التي تم تطويرها في فترات تاريخية مختلفة». وأضاف: إنها لفرحة كبيرة نشعر بها في هذه المناسبة العزيزة للغاية، لاستضافة هاتين المبدعتين في الإمارات، وكلنا ثقة بأن الجمهور الراقي المثقّف في الدولة، سيقدر فنهما وأداءهما المبدع.

ريادة وإبداع

يذكر أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار«فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy.

ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.