«طيران الإمارات للآداب 14» يختتم فعالياته

دبي (وام)

اختتم مهرجان طيران الإمارات للآداب فعاليات دورته الرابعة عشرة، والذي نظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالتعاون مع الشركاء المؤسسين، «طيران الإمارات» وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الهيئة المختصة بالتراث والفنون والثقافة في إمارة دبي. وحققت دورة 2022 الأكبر منذ انطلاق المهرجان نجاحاً منقطع النظير، بمشاركة أكثر من 180 كاتباً من 47 دولة.

وكانت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، قد شهدت حفل الافتتاح الرسمي الذي انطلق في الرابع من فبراير الجاري بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب. واشتمل الحفل على عروض أداء وقراءات لمبدعين مشهورين، وتبع ذلك عرض موسيقي متميز قدمته فرقة كورال دبي للشباب وجوقة مدرسة ريبتون. وأعربت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان، عن بالغ سعادتها بدورة المهرجان وقالت: «لقد كان هذا المهرجان تجربة رائعة، واكتسبت هذه الدورة أهمية إضافية، حيث عايشنا مدى التعطش لأجواء الإبداع والأدب والثقافة إذ كان من الملفت أن الجماهير تمكث بعد الجلسات وتتفاعل بعفوية مع غيرها من الزوار وينخرط الجميع في حوارات حول مواضيع تحفز التفكير، وهو ما يتطلع إليه المهرجان حقاً.. لقد لمّ المهرجان شمل الكتّاب وقرائهم من جديد».

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات والتسويق والعلامة التجارية: «انطلاقاً من كوننا داعمين للمهرجان منذ بدايته، فإن الجمع بين هواة القراءة والآداب وكتابهم ومؤلفيهم المفضلين يبقى في صميم رعايتنا.. ونحن نتطلع إلى تكرار النجاح في دورة أخرى في العام المقبل لمواصلة إثراء الساحة الأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

رعاية المواهب المتميزة

عبّر الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن اعتزازه بالنجاح الذي حققته هذه الدورة من المهرجان الذي رأى أنه «يثبت عاماً بعد عام مكانته المهمة لدى أفراد المجتمع بجميع أطيافهم، لما يوفره من فرصة رائعة لعشاق الثقافة والأدب للتواصل والتفاعل مع المبدعين من أنحاء العالم». وأضاف: «واصلنا رعايتنا هذا العام أيضاً لمواهبنا الإماراتية المتميزة في اليوم الإماراتي الذي شهد إقبالاً لافتاً على أنشطته وجلساته الثرية.. ونتطلع إلى مزيد من الألق والإبداع للمهرجان وفعالياته في نسخته القادمة».