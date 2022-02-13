مصورو «إكسبوجر 2022» ينقلون خبراتهم للزوار

يقدم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورته السادسة التي تقام في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 فبراير الجاري، باقة من ورش العمل التفاعلية المتخصصة للمصورين المحترفين والهواة، موفراً لهم فرصة لإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم من خلال التعلم من خبراء الفنون البصرية وأفضل مصوري العالم.
ويناقش المصور محمد محيسن أخلاقيات التصوير ويستكشف سبل بناء الثقة وتعزيز الروابط مع الناس قبل التقاط صورهم في ورشة عمل بعنوان «لحظات عبر الزمن»، ويؤكد المصور الحائز على جائزة بوليتزر مرتين على أهمية «التعرف على الأشخاص قبل تصويرهم»، ويقول: «إن الطريقة الرئيسة لتحقيق ذلك هي إظهار التعاطف معهم والاهتمام بقضيتهم، وبعدها يمكن أن نترك الكلام للصور».
ويناقش المصوّر مايك بروان التداخل بين الإبداع والكاميرا الذي يتيح للمصوّر أن يحول الأشياء العادية إلى صور مذهلة في ورشة عمل بعنوان «كيمياء الصورة»، في حين يقدم ديفيد نيوتن ورشة عمل «الفقاعات المبتكرة» يوجه خلالها نصائح وإرشادات ويناقش تقنيات التقاط عالم الفقاعات، وستعاد هاتان الورشتان في اليوم الختامي للمهرجان في 15 فبراير.
ويقدم دييغو إيبارا سانشيز ورشة بعنوان «كيفية إنتاج مشروع تصوير طويل الأمد» ويستعرض خلالها طرق تعزيز التفاعل مع المحتوى، فيما يقدم موجين ترول، العالم المتخصص بعلم الحيوان الذي أصبح مصوراً للحياة البرية، ورشة «التقاط صور الحياة البريّة» ويشارك رؤيته القيّمة حول توثيق الشخصيّة الفريدة لكل حيوان على حدة، فيما يستعرض إيلايا لوكاردي أحدث أدوات التحرير ودورها في تعزيز أثر الصورة ضمن ورشة بعنوان «صور مؤثرة – نصائح تحريرية بسيطة».
تفاصيل الإضاءة ويناقش مايك براون أهمية الإضاءة ودورها في تميّز الصورة بغض النظر عن جماليات تركيبها في ورشة «لغز الضوء الساحر»، ويقدم ورشة أخرى بعنوان «التعريف بالبعد البؤري»، ويتناول ديفيد نيوتن اللبنات الأساسيّة لرواية قصة متكاملة العناصر في ورشة بعنوان «بدايات مشاريع الفيديو»، في حين يقدم كولين هوكينز على مدار أربع ساعات ورشة «تصوير المنتجات بالاستوديو».
تدريب المشاركين وسبق أن نظم المهرجان ورشة بعنوان «تحديات الضوء والتركيب في تصوير المناظر الطبيعية» ناقش فيها دانيال كوردان تفاصيل تركيب الصورة وإعدادات الإضاءة ومصدر الضوء، ونصح المشاركين بالتفكير النقدي والإبداعي عند تركيب صورة المناظر الطبيعية، وقال: «اليوم، أصبحنا نشاهد الصور ذاتها مراراً وتكراراً، ولهذا أختار عادة مكاناً برياً في موقع بعيد لتصوير منظر فريد ومختلف».
وفي ورشة «فن إثراء اللغة البصرية» التي تضمنت جولة في قاعات المهرجان ناقش فينيت فوهرا كافة جوانب تصوير الشارع مؤكداً أهمية التقاط عدد أقل ومشاهدة عدد أكبر من الصور، وفي ورشة على مدار يومين، أشرف ساجين ساسيداران على جولة تصوير خارجية في «بيت الحكمة» في الشارقة، تبعتها جلسة حول معالجة الملفات بصيفة (raw) وتحويلها إلى صور جمالية فنية بالأبيض والأسود.
وقدم بينو سارادزيتش ورشة «التصوير بتقنية الفاصل الزمني» ركز خلالها على هذه التقنية في التصوير السينمائي، وأكد أن المصوّر يستطيع استخدام هذه التقنية في أي كاميرا رقمية، أو حتى هاتف محمول تقريباً، ولكن لا ينبغي تصوير كافة الأشياء بها بهذه التقنية، ومع الممارسة والخبرة سيتعلم المصور الأشياء الصحيحة التي يمكن تصويرها.