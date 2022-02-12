رؤى حول آفاق ومستقبل الثقافة الإماراتية

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

حين تكون الثقافة والصناعات الإبداعية في مقدمة الأولويات والخطط الاستثنائية، يتجلى دور الثقافة وأهمية حضورها، وتأثيرها اجتماعياً ومعرفياً واقتصادياً نحو مستقبلٍ مليء بالإنجازات. ومع هذا الاهتمام والدعم الكبيرين لقطاعات الثقافة والإبداع والفنون في الإمارات، هناك الكثير من التطلعات والآمال المنبثقة من فكر الأدباء والمثقفين، من أجل ترسيخ فاعلية الثقافة الإماراتية محلياً وعربياً وعالمياً في الحاضر والمستقبل.

بداية، تقول الكاتبة د. فاطمة المعمري: «بعد مضي خمسين عاماً حافلاً بالإنجازات الثقافية، نحن مقبلون على خمسين عاماً ستكون مؤثرة في القطاع الثقافي، حيث نمضي بخطوات ثابتة وإرث ثقافي موثق بأكمله، وأن نكون حريصين على ألا نفقد بعضاً من موروثنا غير الموثق»، مشيرة إلى أن هناك مشاريع ثقافية وطنية ومشاريع ثقافية منوعة يمكن للجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني أن يقوم بها، إذا ما تحدثنا عن المشاريع الوطنية والتي يجب أن تجمع كافة الجهود المتناثرة بين المؤسسات لتكون تحت مظلة واحدة، وأهمها هو الموسوعة الثقافية أو قاعدة البيانات الثقافية، التي تحفظ وتؤرشف كافة البيانات المتعلقة بالقطاع الثقافي، مثل هذه المشاريع يجب أن تكون تحت مظلة واحدة لأن استدامتها تحتاج جهداً كبيراً، ولاستدامتها يجب أن لا يتوزع جهد المبدع والباحث بين أكثر من منصة، ويجب أن تحتوي هذه الموسوعة على كافة البيانات الخاصة بالقطاع الثقافي، متضمنة الأماكن والإحداثيات والأعلام والمنتجات وأهم التواريخ، ويشارك في إثرائها كافة أفراد المجتمع في مرحلتها الأولى، حتى نتمكن من جمع كافة الأسماء خاصة بالإرث المنقرض، والمقارب على الانقراض، مثل أسماء الغاصة والنواخذة والنهامين والسيب والجلافين والحدايين والمجريين وغيرهم ممن تربعوا على عرش المنظومة الاجتماعية سابقاً ولا تكتفي الموسوعة بأسمائهم بل بما يمكن الحصول عليه من صورهم وأماكن عيشهم وسيرهم ورسائلهم المكتوبة ومقتنياتهم، لتشكيل متاحف ومنصات وأرشيف خاص بحفظ ثقافتنا.

من جانبها، تقول الكاتبة فاطمة المزروعي، إن خمسة عقود ماضية مرت ببلادنا العزيزة، تحققت خلالها الكثير من المنجزات والقفزات الحضارية، في مختلف المجالات، حيث كانت التنمية شاملة وعامة، والهدف رفاه الإنسان وسعادته. واليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة، وانطلاقة واعدة ثانية، لكنها تختلف عن الخمسين الأولى، بأنها تنطلق من أسس وقاعدة متينة طوال الخمسين عاماً الأولى بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتأسيس الآباء المؤسسين. مضيفة: إن الأدب بصفة خاصة والحراك المعرفي بصفة عامة، لم يكن استثناء من الدعم والتشجيع، طوال الخمسة عقود الماضي وحتى يومنا، لذا نجد أن المنتج الأدبي الإماراتي، انتشر وباتت لدينا صناعة قوية للكتاب، والأجناس الأدبية المختلفة متداولة والمطابع تضخ يومياً مئات الكتب.

وأكدت المزروعي، أن قاطرة الإبداع الأدبي ستتواصل، بل إنها ستكون أكثر تمكيناً وتحظى بالمزيد من الدعم، لأن التجربة باتت أكثر نضجاً، والفعل الكتابي بات مرفوداً بالخبرة العملية والعلمية، لذا من المتوقع أن يكون الإنتاج الأدبي أكثر غزارة وأيضاً أكثر دقة وإبداعاً.

وبينت الكاتبة لولوة المنصوري، أن الموسم الثقافي الجديد، في المرحلة القادمة يبشر بالخير الفضيل الذي يصب في خدمة الفكر والإنسانية، حين أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً وملهماً، ما يعطيها القدرة على إدارة الدفة الثقافية نحو الآمال المشرقة، والتطلعات الزاهية التي ترنو إلى مستقبلٍ أكثر ثقافة ومعرفة، معربة عن سعادتها بهذا الحضور الثقافي الذي يعد إضافة مهمة جداً في تاريخ المنطقة، حيث إن الأدباء والمثقفين على ثقة بأن هناك مؤسسات متعددة ستنمو وتكبر لتعزز حضورها في مجالات الثقافة والكتاب، وسيكون المثقف بصفة عامة، أكثر حضور في الخمسين عاماً القادمة، وستكون هناك مشاريع نوعية تستهدف هذه الصناعة وتنميتها ودعمها، وهذا شيء طبيعي أمام الحضور الكبير المؤثر للكتاب ونجاحه خلال الخمسين عاماً الماضية.

أسئلة محورية

يقول الكاتب والباحث الدكتور محمد حمدان بن جرش: طرحت الثقافة الإماراتية في رهانها أسئلة محورية تتصل بمستقبل الثقافة وأفقها المنظور اعتماداً على ما راكمته من منجز إبداعي على مر عقود حافلة بالبناء والتميز. ويحيلنا استقراء الواقع الثقافي المحلي إلى عينات ونماذج من تلك الأسئلة التي تلامس عمق الثقافة، وتستشرف مستقبلها ضمن رؤية واضحة وسياسة متكاملة تسعى إلى التوفيق بين الأهداف والوسائل المتاحة، من أجل استيعاب الكم الثقافي المنجز، وتكوين جيل قادر على قراءته، واستيعاب مضمونه، والتفاعل مع خطابه بما ينسجم مع الخطة العامة للنهوض الثقافي التي تتبناها مؤسسات الدولة الثقافية، مضيفاً: كما يتصدر جملة الأسئلة، سؤال محوري مفاده، هل هناك توازن وتناسب بين التراكم الثقافي ومستوى القراءة والاستهلاك؟ لتتواتر من صلبه تساؤلات ملحة، أهمها: ما مدى حضور وتأثير النقد الثقافي والأدبي في تنقيح الأعمال الإبداعية وإبراز الأهم والأفضل منها؟ هل يتبنى المبدع المراجعات التي تدفعه إلى الإبداع بنفس عميق وقوي؟ ما الذي يعيق الكاتب المبدع عن العمل والإنتاج؟ وهل يحمل في ثنايا تجربته مشروعًا ثقافياً وفكرياً للارتقاء والنهوض بالثقافة المحلية؟ وما مدى قدرة إنتاجه وقابليته للتجدد والتجديد؟