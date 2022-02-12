«الإمارات للآداب» يستضيف «ليلة الرعب»

دبي (وام)

انطلقت أمس الأول فعاليات ليلة الرعب الشهيرة في مهرجان طيران الإمارات للآداب، بمشاركة كوكبة من الكتّاب المتخصصين. وضمت جلسة حوارية بعنوان «حكايات رعب إماراتية»، كلاً من ضرار بالهول عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ومؤلف كتاب «الأرملة السوداء»، وأحمد زين الهاشمي مخرج ومنتج وكاتب سيناريو إماراتي، حصل على عدد من الجوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، وإبراهيم المرزوقي كاتب متخصص في أدب التشويق والجريمة وسيناريست ومخرج سينمائي.

وتطرقت الجلسة إلى عدة مواضيع منها إلى مدى ضرورة تقديم الثقافة الإماراتية في شتى أنواع الفنون مثل الأدب وصناعة الأفلام. وقال ضرار بالهول: إن الحفاظ على استمرارية الحكايات الثقافية الإماراتية هي مسؤولية تقع على عاتق المبدعين. مؤكداً أن الفن هو جزء من الثقافة، ويجب تحويل الموروث الإماراتي الأدبي الثري لواقع من خلال الأعمال الفنية والإبداعية.

من جانبها، ذكرت الكاتبة نورة الطنيجي أن أدب الرعب يلقى رواجاً عند الغرب أكثر من العرب، مركزة على كون السبب هو قلة تشجيع القراء الصغار والكبار على قراءة أدب الرعب خوفاً مما يحتويه من غموض وإبهام. وتحدث إبراهيم المرزوقي وأحمد الهاشمي حول تجربة صناعة فيلم «مزرعة يدوه» أول فيلم رعب إماراتي من جزأين. وأشارا إلى أن الفيلم هو فيلم رعب كوميدي يركز على عكس الواقع، إذ تعاملنا مع الجن بأسلوب واقعي أكثر، حيث ابتعدنا عن الرعب الزائد. كما استضاف برنامج ليلة الرعب ورشتين في الكتابة قدم الأولى الكاتب المصري أحمد مراد.