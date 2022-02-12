من الهواية إلى احتراف التصوير في 20 دقيقة !

تشهد فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» إقبالاً كبيراً من المصورين المحترفين والهواة للاستفادة من فرصة تقييم أعمالهم الفنية والحصول على ملاحظات ونصائح وتوجيهات سبعة خبراء من كبار المصورين الذين يقدمون «جلسات تقييم السير الذاتية» بمعدل 20 دقيقة للجلسة الواحدة يومياً لغاية 15 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتتيح هذه الجلسات للمصورين المحترفين والهواة عرض أعمالهم أمام عدد من الأسماء اللامعة في عالم التصوير الفوتوغرافي، وهم آيدان سوليفان، وستيفن بروك، وكريس كو، وكاثي موران، لارس بورينج، ومحمد محيسن، وراي ويلز، وويتني جونسون.

ويمكن للمشاركين الاستفادة من جلسة فردية لمدة 20 دقيقة مع المصور الذي يختارونه لتقديم أعمالهم والحصول على التقييم الشخصي المتخصص من كبار هذا الفن، الذين سيوظفون خبرتهم الغنية وتجاربهم المتنوعة لتقديم آرائهم حول اللغة البصرية لأعمال المشاركين، وإعطاء النصائح والإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالمهارات التقنية، وتفاصيل صناعة التصوير التي تشمل بيع الصور المطبوعة، وتصميم مجموعة من الصور لعرضها في مهرجان أو متحف أو معرض، والحصول على عقود التوكيل والنشر.