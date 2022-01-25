رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين تشيد بتميز ثقافة القراءة في سلوفينيا

ليوبليانا (الاتحاد)

أشادت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، بثقافة القراءة المتميزة في سلوفينيا، خلال كلمة لها أمام الاجتماع الذي عقدته مع ممثلين من اتحاد الناشرين السلوفينيين والوكالة الوطنية للكتاب في سلوفينيا، أثناء زيارتها إلى هذا البلد الأوروبي في أول مشاركة خارجية لها في عام 2022.

وهنأت القاسمي سلوفينيا على اختيارها ضيف شرف معرض فرانكفورت للكتاب الذي ستقام فعالياته خلال العام الجاري، تقديراً لإنجازاتها ومساهماتها بإثراء صناعة الكتاب في القارة الأوروبية، مشيرة إلى إعجابها بما لمسته من تقدم في قطاع النشر في سلوفينيا وما يشهده من حراك ثقافي نابض.

وأعربت عن تفاؤلها بالأرقام المبشرة الصادرة عن قطاع النشر في البلاد، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل دعم قطاع النشر في سلوفينيا، كما أبدت استعدادها للاستماع إلى الأعضاء والتحاور معهم للاطلاع على كيفية تعاملهم مع التحديات التي تواجه الصناعة، والتعرف إلى الفرص المتاحة للأعضاء وما أحرزوه من تقدم في هذا الصدد.

وقالت الشيخة بدور، في كلمتها أمام الناشرين السلوفينيين، إن زيارتها تهدف إلى الوقوف على احتياجات الناشرين وتوقعاتهم بشأن أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الدولي للناشرين، فضلاً عن التعرف إلى مقترحاتهم حول كيفية تقديم المزيد من الدعم.

وحرصت القاسمي، التي تشغل رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين في عامها الثاني والأخير، خلال فترة توليها المنصب على الالتقاء بالناشرين واتحادات النشر المحلية في العديد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما ركزت جهودها العام الماضي على جمع الجهات المعنية من أفراد ومؤسسات وإشراكهم في مشاورات مستمرة حول مستقبل صناعة النشر وسبل الارتقاء بها. وأثمرت هذه المناقشات والمشاورات عن وضع «خطة استدامة ومرونة قطاع النشر» (المعروفة باسم InSPIRe)، والتي حظيت بمصادقة العديد من الناشرين المعنيين، بمن فيهم اتحاد الناشرين الأوروبيين.

وشددت الشيخة بدور، خلال اجتماعاتها، على أهمية الاستمرار في عقد المناقشات بين الناشرين؛ بهدف إيجاد حلول للمشكلات اللوجستية وما تلقيه من تحديات على الصناعة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الناشرين يسهم في بلورة صورة أوضح حول نقاط الضعف في هذه الصناعة.

ويسعى الاتحاد الدولي للناشرين إلى مساعدة الناشرين على اغتنام هذه الفرص من خلال دعم الأعضاء والعمل على استعادة الزخم في صناعة النشر العالمية.

ويتمثل أحد العناصر الحيوية لهذا الدعم في إنشاء أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين، وهي مورد تدريب افتراضي مصمم لمساعدة الناشرين والكوادر العاملة في قطاع النشر على سد الفجوات المعرفية والمهارية، وتمكين أولئك الذين تخلفوا عن اللحاق بركب التكنولوجيا من مواكبة التحول الرقمي لأعمالهم.

وأكدت الشيخة بدور مواصلة الاتحاد الدولي للناشرين دعم العاملين في الصناعة على صعيد حماية حقوق النشر وحرية النشر، واستكشاف الفرص الجديدة.

دعوة للمشاركة

دعت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أثناء زيارتها سلوفينيا الناشرين السلوفينيين إلى المشاركة بالمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للناشرين، المقرر إقامته في جاكرتا بإندونيسيا خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، والذي سيتيح للأعضاء الاطلاع على مستجدات قطاع النشر العالمي، مع تمكينهم من توسيع شبكتهم العالمية لتشمل فرص الأعمال المحتملة.