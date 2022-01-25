زكي نسيبة: نعيمة الحوسني نالت اعترافاً واسع النطاق بعملها البحثي

العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أمس، نعيمة الحوسني عضو هيئة التدريس في الجامعة لتهنئتها على فوزها بجائزة «ابن بطوطة لأدب الرحلات» (الرحلة الجغرافية المترجمة) بنسختها العشرين. وقال: «حققت الدكتورة نعيمة معايير عالية واعترافاً واسع النطاق بعملها البحثي، بما في ذلك هذه الجائزة. إنه أمر استثنائي أن تجمع بين عملها البحثي والتفاني في خدمة الطلاب والمجتمع». وأضاف: «تحرص جامعة الإمارات على تقديم الدعم والبنية التحتية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس لإنتاج أعمال بحثية ذات مستوى دولي ومكانة تنافسية».

وكانت الحوسني الأستاذة المُساعدة، ورئيسة قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري، مُنحت الجائزة لترجمتها كتاب «خرائط ورحلات: السفر في أعماق أفريقيا 1795 - 1797» إلى اللغة العربية، الذي أصدره الجغرافي والمستكشف الإسكتلندي مونجو بارك في أوائل القرن التاسع عشر. وستصدر الجهة المنظمة للجائزة، المركز العربي للأدب الجغرافي، الكتاب في طبعة جديدة بالتعاون مع دار المتوسط للنشر في ميلانو.

والحوسني، متخصصة في رسم الخرائط، وخبيرة في علم نظم المعلومات الجغرافية. وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كنساس في الولايات المتحدة الأميركية وانضمت إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك بوقت قصير. وتُمنح جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات من قبل المركز العربي لأدب الرحلات الجغرافي «ارتياد الآفاق»، وهي مُخصّصة لأفضل المنشورات في كتابات الرحلات والنقد، سواءً في الأصل أو في الترجمة.