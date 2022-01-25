«الأربعاء الأدبي» يناقش رواية رقمية حول آخر رجل وامرأة على الكوكب

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«الخيال العلمي وكيف يتم فك الاشتباك بينهما بالكتابة الروائية، من خلال عرض المتخيل العلمي وما يوظف منه في العمل الأدبي. لكن إذا كان العمل مبنياً فقط على المتخيل العلمي، فهذا إبحار في المتخيل إلى ما لا نهاية من دون التعرض إلى القضايا المصيرية التي يحملها النص». هذا ما أكدته الروائية آن الصافي في جلسة حوار افتراضية نظمها، أمس الأول، «ملتقى الأربعاء الأدبي» تحت عنوان: «كتاب وكاتب»، ودار النقاش حول روايتها الجديدة: «في حضرتهم»، الذي كتبته الصافي على «فيسبوك» مع الكاتب المغربي عبد الواحد استيتو.

أشارت الصافي إلى أنها التقت مع عبد الواحد وهو كاتب له تجربته في الرواية الرقمية، فاتفقا على إنجاز عمل روائي معاً موضوعه «آخر رجل وامرأة على الكوكب وكيف لهما أن يتصورا إعادة الحياة من جديد»، وبعد إنجاز عمليهما وجدا أنهما التقيا معاً في نقطة متشابهة في الأفكار. وقالت إن روايتها استوحت الكثير من بيئة دولة الإمارات لأنها تعيش فيها.

وأوضحت أن الثقافة العربية تهتم بالكتابة عن الماضي والحاضر والمستقبل من خلال الأدب الذي يوحدنا مع الأجيال الجديدة، مؤكدة أهمية استخدام التطبيقات الحديثة بشكل صحيح.