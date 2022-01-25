الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
ثقافة
«لمحات من الإمارات».. أعمال تحتفي باليوبيل الذهبي
محمد المر خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
اليوم 02:23

الشارقة (الاتحاد) 

افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، معرض «لمحات من الإمارات» الذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، الذي تضمن أعمال خمسين طالباً وطالبة. وأشاد المر بالمشاركات الطلابية التي تؤشر لبروز جيل جديد من الفنانين والمصممين الذين يمتلكون الرؤية والهدف والتنوع والابتكار في العمل التشكيلي، لافتاً إلى أن المعرض يمثل انطلاقة شباب واعد ومبدع.
ومن جانبه، ثمّن بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، التعاون مع جميع المؤسسات الأكاديمية التي تنمي الذائقة الفنية للجمهور المتلقي وللطلاب، والتي تؤكد أهداف الندوة في المشاركة في تنمية القدرات والملكات الإبداعية.
وقالت نادية مهدي الحسني، عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، إن الأعمال المعروضة تمثل اختصاصات الكلية الأربعة وهي الفنون الجميلة، تصميم الأزياء والمنسوجات، التصميم الداخلي، والاتصال البصري. 

محمد المر
آخر الأخبار
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©