«لمحات من الإمارات».. أعمال تحتفي باليوبيل الذهبي

الشارقة (الاتحاد)

افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، معرض «لمحات من الإمارات» الذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، الذي تضمن أعمال خمسين طالباً وطالبة. وأشاد المر بالمشاركات الطلابية التي تؤشر لبروز جيل جديد من الفنانين والمصممين الذين يمتلكون الرؤية والهدف والتنوع والابتكار في العمل التشكيلي، لافتاً إلى أن المعرض يمثل انطلاقة شباب واعد ومبدع.

ومن جانبه، ثمّن بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، التعاون مع جميع المؤسسات الأكاديمية التي تنمي الذائقة الفنية للجمهور المتلقي وللطلاب، والتي تؤكد أهداف الندوة في المشاركة في تنمية القدرات والملكات الإبداعية.

وقالت نادية مهدي الحسني، عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، إن الأعمال المعروضة تمثل اختصاصات الكلية الأربعة وهي الفنون الجميلة، تصميم الأزياء والمنسوجات، التصميم الداخلي، والاتصال البصري.