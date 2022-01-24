الإمارات تتسلم رئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية ل«الألكسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، رئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ممثلة بسلمى الدرمكي، الأمين العام للجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، بعد تصويت الدول العربية بالإجماع على القرار، الذي يأتي تقديراً لاستضافة الإمارات للدورة 22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في شهر ديسمبر 2021 في «إكسبو 2020 دبي»، لتصبح الدرمكي ثانية امرأة تترأس هذه اللجنة المهمة.

تُعنى اللجنة الدائمة للثقافة العربية بالتنسيق بين الدول العربية في المجالات الثقافية، ودراسة الأوضاع الثقافية العربية واقتراح آليات النهوض بها، إضافة إلى اقتراح المشاريع الثقافية المشتركة، ومتابعة أنشطة المنظمة في المجال الثقافي والإعداد لمؤتمر وزراء الثقافة العرب.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: إن اختيار دولة الإمارات لرئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية، تتويج لمكانتها الريادية وإنجازاتها الثقافية خلال السنوات الماضية على المستويين المحلي والعالمي، وتأكيد على قدرتها على بناء جسور التواصل الثقافي مع الأشقاء العرب.

وأضافت: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات ثقافية واسعة مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، ويبرز تأثير مشروعها الثقافي الهادف إلى الارتقاء بالوعي وبناء الإنسان، ضمن مبادرات نوعية تؤكد مكانة الدولة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وتسعى خطتها الاستراتيجية إلى جعل الثقافة أداة اقتصادية مهمة في تنمية المجتمعات والشعوب».

من جهتها، أوضحت سلمى الدرمكي أن وصول الكفاءات الإماراتية لشغل مناصب قيادية محلية أو إقليمية أو عالمية، هو نتيجة استراتيجية عمل طويلة الأمد ورؤية مستمرة تبنتها القيادة الرشيدة لاستثمار الموارد الإماراتية الشابة، ورعايتها ودعمها للمرأة الإماراتية، التي مكنتها وأبرزتها كامرأة قيادية على المستوى العربي والعالمي.

وقالت الدرمكي: «سنعمل من خلال اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، على إطلاق مبادرات ومشروعات لدعم النهضة الثقافية».

ويُشار إلى أن سلمى الدرمكي تولت منصب وكيل مساعد للمعرفة والسياسات الثقافية في وزارة الثقافة والشباب منذ عام 2018، وشغلت منصب باحثة زمالة في معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، بين عامي 2017 و2018، وباحثة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في سويسرا بين عامي 2016 و2017، وخبير الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي بين 2011 و2016، إضافة إلى عملها بين عامي 2009 و2010 كباحثة برلمانية في الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الاتحادي»، كما عملت في لجنة إعادة هيكلة حكومة أبوظبي في عام 2008، وهي حاصلة على شهادة التعليم العالي في القانون الدولي من جامعة لندن، وماجستير حقوق الإنسان عام 2012 من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الدراسات الدولية عام 2009 من جامعة زايد في الإمارات.

سلمى الدرمكي

إنجازات

من الإنجازات التي حققتها سلمى الدرمكي أثناء توليها منصب الأمين العام للجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، فوز حملة ترشح دولة الإمارات بمقعد للمجلس التنفيذي لليونسكو 2019 - 2023، وأول قرار تقدمه دولة الإمارات للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بشأن «تعليم الفنون والثقافة»، وقرار حول البناء على السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة من خلال العمل الموحد، كما أُعلن يوم المستقبل في الثاني من شهر ديسمبر من كل عام، يوماً عالمياً سنوياً بعد اقتراح دولة الإمارات العربية المتحدة، وفوزها بمقعد في اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، والعمل مع الجهات الوطنية في الدولة لتحقيق مساعيها الثقافية والتعليمية والعلمية مثل تمديد تسجيل ملف الصقارة للمرة الرابعة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليصبح أكبر ملف في تاريخ اليونسكو، كما صُنفت أيضاً كل من أبوظبي ودبي والشارقة مدناً إبداعية تابعة لليونسكو، وتوجت الشراكة الإماراتية مع منظمة اليونسكو بمبادرة «إحياء روح الموصل» الرائدة.