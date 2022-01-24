«تريندز» يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب 53»

دبي (الاتحاد)

يشارك مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات بجناح خاص في النسخة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحمل شعار: «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة. ويثري «تريندز»، المعرض بأكثر من 125 إصداراً علمياً وبحثياً ومعرفياً، تشمل مجموعة واسعة وفريدة من الكتب التي تغطي مجالات علمية، وسياسية، وأمنية، واقتصادية، وعسكرية، إلى جانب موسوعات تتناول حركات الإسلام السياسي.

نشر المعرفة

قال محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة «تريندز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي من منطلق الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية، وتجسيداً لاستراتيجية «تريندز» العالمية الهادفة إلى تعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة العلمية والبحثية في المحافل الإقليمية والدولية، وخصوصاً معارض الكتب.

وأكد أن مشاركة «تريندز» في «القاهرة للكتاب» للمرة الأولى بجناح مستقل، تعزز حضوره على الساحة العالمية، باعتبار المعرض ملتقى عالمياً للحضارات والثقافات المختلفة، ومنصة عريقة لتبادل المعارف والحوار.

وأوضح العلي أن المركز يشارك في «القاهرة للكتاب» بإصدارات قيمة تتسم بالتنوع والثراء، وتستعرض قضايا وموضوعات تستأثر باهتمام الباحثين والأكاديميين، في مقدمتها تيارات الإسلام السياسي، وجائحة «كوفيد-19»، والتنمية المستدامة، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والأمن الدولي والإرهاب، والأمن الإنساني، إضافة إلى إصدارات تتناول التجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.

برنامج ثقافي

وأشار العلي إلى أن «تريندز» سينظم على هامش مشاركته في المعرض برنامجاً ثقافياً ومعرفياً حافلاً بالندوات والمحاضرات والجلسات النقاشية الثرية، ومنها ندوة «الثقافة والهوية في ظل العولمة والثورة المعرفية»، يوم 29 يناير الجاري، والتي تشهد مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين، من بينهم حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، وأحمد زايد أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة القاهرة، وسلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وغيرهم.