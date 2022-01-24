«الشارقة المسرحية» تنطلق في 17 مارس المقبل

تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الجديدة من أيام الشارقة المسرحية التي تنظم سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وعقدت اللجنة العليا المنظمة لـ «الأيام» اجتماعها الرابع اليوم في إطار الاستعداد للدورة الـ31، التي ستنظم في 17 مارس المقبل.
وتقرر أن تبدأ لجنة «المشاهدة والاختيار» عملها في 25 فبراير المقبل، حيث ستنتقي العروض المستحقة للتنافس على الجوائز وتلك التي ستعرض على الهامش.
وترأس الاجتماع الذي عقد في قصر الثقافة أحمد بورحيمة مدير «الأيام»، وحضره الأعضاء: إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبد الله راشد.
وتطرق المجتمعون إلى الترتيبات المتعلقة بالاحترازات الصحية ضد كوفيد 19 خلال أيام التظاهرة التي ستنظم في مسارح قصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرح، وتم التأكيد على تقليل السعة الاستيعابية لقاعات العروض والندوات تطبيقاً للإرشادات الصحية.
وتفتتح الدورة الـ31 من أيام الشارقة المسرحية مساء يوم الخميس 17 مارس المقبل بقصر الثقافة وتختتم في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
وتأسست أيام الشارقة المسرحية سنة 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جوائز خاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة وبمشاركة مسرحيين عرب.