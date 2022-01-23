«أبوظبي للغة العربية».. في «القاهرة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في الدورة الـ53 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022»، الذي يُقام خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يناير و7 فبراير 2022، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

يسعى مركز أبوظبي للغة العربية من خلال مشاركته في المعرض، إلى تسليط الضوء على مشاريعه المختلفة في مجال النشر والترجمة، التي يهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة ثقافة وإبداع، وتمكين إنتاج المحتوى العربي، ودعم المبدعين في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في «معرض القاهرة الدولي للكتاب»، تأتي انطلاقاً من رؤية المركز للمساهمة في تحقيق ريادة اللغة العربية في المجالات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي، من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات النوعية، التي تجمع صناع الكتاب ورواد الثقافة الدوليين، بخاصة مع ما يُجسده معرض القاهرة الدولي للكتاب من منصة استثنائية عريقة، تتيح الفرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات النشر وصناعة المعرفة، والاطلاع على أحدث التوجهات في هذه القطاعات وسبل تطويرها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وخاصة بعد التغيرات الكثيرة التي أفرزتها جائحة (كوفيد-19)، وألقت بظلالها على صناعة النشر والكتب عالمياً، حيث يجمع المعرض نخبة من المتخصصين ودور النشر الإقليمية والعالمية.

ويشارك المركز على هامش المعرض في جلسات وورش عمل مؤتمر «الترجمة من العربية.. جسر الحضارة»، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما يستعرض المركز إصدارات مشروع «كلمة للترجمة»، التي تهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، وبناء علاقة قوية مع المؤلفين العالميين ودور النشر العالمية.

وينظم المركز أيضاً في المعرض، برنامج «الخلوة الثقافية» التي تجمع في ستة محاور بارزة نخبة من الكتاب والمثقفين العرب، إضافة إلى عدد من الفعاليات والمشاريع والمبادرات الثقافية الجديدة التي سيتم إطلاقها والإعلان عنها. الجدير بالذكر، أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أكبر التظاهرات الثقافية على مستوى المنطقة، إذ يستقطب ما يقرب من مليوني زائر سنوياً، إلى جانب عدد ضخم من الناشرين والمتخصصين في صناعة النشر من المنطقة والعالم.