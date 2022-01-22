ريم نجمي.. تصدر روايتها الأولى «تشريح الرغبة»

محمد نجيم (الرباط)

في إصدار جديد لها، تطل علينا الشاعرة والروائية المغربية ريم نجمي بعملها الروائي الأول «تشريح الرغبة»، بعد عدد من الدواوين الشعرية، وتدور فصول الرواية حول قصة انفصال زوجين بعد سنوات من الزواج، «يوليا» المرأة الخمسينية الألمانية التي تُصدم بقرار زوجها «عادل»، ذي الأصول المغربية، الانفصال عنها بعد ربع قرن على زواجهما، فتحاول استعادته وفهم أسباب اتخاذه لهذا القرار من خلال كتابة رسائل إليه، دون أن تعرف أن زوجها يعيش قصة حب مع «جوري» وهي لاجئة سورية قدمت إلى ألمانيا هاربة من ويلات الحرب، والتي وجد فيها عادل صورة المرأة الشرقية التي كان يفتقدها، وتدور أحداث الرواية في ألمانيا بشكل أساسي بين بون وبرلين، ومدن أخرى، منها مراكش والدار البيضاء وحمص وهي المدن التي ينتمي إليها أبطال العمل الزوجة والزوج والحبيبة..

وعن تحولها من الشعر إلى الرواية، تقول ريم نجمي: بالنسبة إلي لم يحصل أي تحول على مستوى الكتابة، فمنذ بداياتي وأنا أزاوج بين الكتابة الشعرية والسردية، الجديد هو نشر عمل روائي للمرة الأولى وهي الخطوة التي تأخرتُ فيها لأسباب كثيرة، ومنها أني في البداية لم أكن مقتنعة بما كتبت، ثم كتبت رواية ومارست رقابة ذاتية في عدم نشرها لأسباب مهنية إلى أن كتبت رواية «تشريح الرغبة» وخرجت إلى النور.

وعن التفرغ لكتابة الرواية، قالت ريم نجمي: لا طبعاً، الشعر له مكانته وستظل، مثلما للرواية والقصة مكانتهما، فلكل جنس أدواته، وقد يختار الكاتب القالب الفني الذي يتسع لأفكاره ومشروعه الإبداعي، أحيانا قد لا تسعك القصيدة في التعبير عن موضوع ما، وقد تفسد بعض المواضيع وتجعلها خطابية، في حين قد تعطي الرواية مساحة لمواضيع معيّنة، وقد تُكتب الرواية بنفَس شعري أيضاً.

وتضيف: كما أؤمن بأن على الشاعر قراءة الروايات إلى جانب الشعر ليكتب قصيدة جيدة، مثلما على الروائي قراءة القصائد ليكتب نصاً روائياً جميلاً، هناك صداقة ما بين الأجناس الأدبية تختلف باختلاف النصوص، وهناك نصوص شعرية قد تقترب من القصة، ودواوين بثيمة موحدة وكأنك تقرأ رواية شاعرية، بينما نقرأ روايات وكأننا نقرأ قصائد طويلة.

وعن الغربة تقول: كتاباتي الشعرية والسردية في السنوات العشر الأخيرة تدور كلها في «ألمانيا»، وتولد لدي انطباع داخلي غريب وربما لن أتوفق في الكتابة خارج هذا العالم، فقبل أشهر أنهيت كتابة رواية جديدة فاكتشفت أنها هي أيضا مسكونة بالعوالم الألمانية، حتى تكاد تكون رواية ألمانية كُتبت بالعربية.